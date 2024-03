Milei afirmó que reenviará la Ley Bases y llegará a un acuerdo con gobernadores

Sociedad Qué podría ocurrir con alquileres y prepagas si no se aprueba el DNU de Milei

En una entrevista para, el mandatario libertario señaló que "prontamente vamos a llegar a un acuerdo con los gobernadores y vamos a volver a reenviar la nueva versión de la ley bases".Al ser consultado sobre el proyecto Bases y la posibilidad de enviar la segunda versión del proyecto al Congreso en las próximas horas, Milei respondió:. La ley bases anterior hubo que sacarla porque la estaban desguazando porque los políticos no querían ceder sus privilegios de casta. Habíamos negociado previamente, pero nos traicionaron. Ahora se dieron cuenta del error. El círculo rojo leyó mal las dos veces: tanto cuando sacamos el capítulo 4, que los gobernadores entendieron que en ese momento se equivocaron", agregó.En ese sentido, Milei señaló que "La ley bases permitió organizar el espectro político e ideológico de Argentina. Lo que terminó haciendo fue acomodar los tantos y dejar en claro quiénes son los orcos, quiénes están a favor del cambio y quiénes son los mentirosos que dicen que están a favor del cambio y en realidad son lobos disfrazados de ovejas".En la misma entrevista, el mandatario libertario reveló que mantuvo una conversación el exjugador Sergio "Kun" Agüero sobre las Sociedades Anónimas Deportivas: el mandatario aseguró que el exfutbolista "tiene una inteligencia para nada convencional" ya que "entiende la naturaleza" del planteo que impulsa el Gobierno.Este diálogo entre Milei y Agüero se da luego de que la Justicia suspendiera los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitaba transformar las asociaciones civiles en sociedades anónimas deportivas debido a que "no se verifican, al menos en este estado liminar de la causa, los extremos requeridos por la normativa y jurisprudencia citada para el dictado del DNU cuestionado -en la materia de que se trata-, al no evidenciarse y tampoco explicitarse una situación de excepcionalidad o de necesidad que justifique la adopción de las medidas aquí analizadas”.Según reveló el presidente de la Nación, pudo tener una conversación con el ex jugador del Manchester City, a quien elogió por tener "una profundidad analítica verdaderamente sorprendente".En esa misma línea, aprovechó y explicó el objetivo de impulsar las SAD: "No estamos exigiendo que todos los clubes sean privados, sino que esté la posibilidad de que si alguien quisiera tener un club privado, lo pueda tener".