La Caja de Jubilaciones reintegra 57 millones pesos a sus fondos

Foto 1/2 Foto 2/2

En el marco de un plan de reordenamiento institucional llevado a cabo en los primeros 70 días de la nueva gestión, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (CJPER) logró la recuperación de 57.355.618 pesos durante el mes de febrero. Esta acción no solo establece un importante precedente en la administración de fondos previsionales, sino que también refleja el sólido compromiso y la eficiencia administrativa de la entidad.



El presidente de la CJPER, Gastón Bagnat, destacó el enfoque proactivo de la institución ante los desafíos financieros actuales: “Con un rápido recupero de fondos en un contexto de inflación, buscamos minimizar el impacto financiero en el organismo. Este esfuerzo no solo refleja nuestro compromiso con la gestión eficiente y responsable, sino que también demuestra nuestra dedicación a proteger y preservar los recursos destinados a nuestros jubilados y pensionados”.



La estrategia adoptada por la CJPER involucra la activación de todos los mecanismos administrativos y legales necesarios para garantizar la recuperación efectiva de fondos relacionados con incompatibilidades, deudas, fallecimientos, entre otros aspectos, con el fin de que los recursos recuperados se destinen a sus propósitos originales.



“Nuestro objetivo trasciende el mero recupero de fondos. Nos esforzamos por promover un cambio de paradigma que se alinee con los principios de nuestra Constitución Provincial y la legislación previsional Ley Nº 8.732”, explicó Bagnat.



Para concluir, aseguró que “estas estrategias seguirán desarrollándose con el objetivo de mejorar aún más los resultados obtenidos, profundizando las acciones planificadas para optimizar el funcionamiento del organismo y aumentar su reserva de recursos”. 70 días de gestión

En el proceso de recuperación y reestructuración financiera llevado a cabo por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (CJPER), se obtuvieron importantes resultados en diversas categorías.



Durante enero y febrero se recuperaron un total de 28.457.949 pesos por devolución por fallecimiento y 8.729.588 pesos por la suspensión de acreditación a beneficiarios que no cumplían con los requisitos necesarios. Adicionalmente, se recobraron 4.372.121,22 pesos en enero y 3.743.152,29 pesos en febrero por concepto de deudas, mientras que las acciones para corregir incompatibilidades aportaron 10.343.940,57 pesos más al fondo de la CJPER.



Otros esfuerzos destacados incluyen la recuperación de 1.708.989 pesos por deudas de reingreso.



Paralelamente, la CJPER implementó medidas estratégicas para reducir gastos, lo cual ha tenido un impacto positivo en la ejecución presupuestaria, logrando un ahorro de 32.550.000 pesos.



Estas acciones no solo reflejan el compromiso de la institución con la eficiencia administrativa y la optimización de recursos, sino que también subrayan su dedicación a fortalecer la seguridad financiera de los fondos destinados a los jubilados y pensionados.