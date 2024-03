Pablo Moyano denunció a “El Presto” por decirle “grone” y sugerir que es asesino

El gremialista Pablo Moyano denunció al youtuber Eduardo Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, por sugerir en redes sociales que pudo haber asesinado a su mujer y agraviarlo con calificativos tales como “grone”, “cúmulo de grasa negra” y “rata de alcantarilla”.Moyano atribuyó a El Presto una “una campaña de hostigamiento digital de carácter marcadamente calumniosa” a través de la red social Youtube.“En la referida publicación, el denunciado exhibe una fotografía de mi cara con el título: ‘Misterio: la muerte de la esposa”, en alusión al fallecimiento de quien fue mi esposa y madre de mis hijos, Patricia Millares”, señaló el sindicalista camionero.Prestofelippo sostuvo en ese posteo que “hay que pedir la exhumación del cuerpo de su mujer fallecida… no se le hizo autopsia, fue atendida en una Clínica de Camioneros”.“Me califica como ‘grone…rata de alcantarilla’ y afirma que soy ‘multimillonario’, que hice un ‘monopolio’ con los camiones y que terminé ‘manejando el país’, que ‘robé en todas las áreas’, que soy ‘un cúmulo de grasa negra que no sabe ni leer’”, abundó.El Presto, afirmó Moyano, anunció “que si sus dichos lo llevan a juicio ‘le chupa un huevo’ y que la mayoría de los problemas de Argentina no son por culpa ni de Cristina ni de Macri, sino por los sindicalistas a quienes vuelve a calificar como responsables ‘hijos de puta’”.La denuncia, patrocinada por el histórico abogado de Camioneros, Daniel Llermanos, indica que “la libertad de expresión debe ejercerse dentro de un marco de razonabilidad. (…) Ninguna diferencia política puede justificar la mentira, el agravio, la calumnia y la discriminación por cuestiones sociales, de color de piel o de cualquier otra índole”.“Prestofelippo es justamente un claro ejemplo de real malicia en el uso de una red social como medio de hostigamiento. Esta clase de influencers no rinden cuentas ante nadie y no se sienten responsables de ninguno de los daños que provocan”, insistió el escrito.La Causa quedó a cargo de la fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 39 de la Capital Federal, a cargo de Hernán Biglino.Según el Código Contravencional porteño, la conducta de Prestofelippo podría ser sancionada con hasta 20 días de trabajos de utilidad social, diez días de arresto y multa. Fuente: (NA)