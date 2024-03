Hubo retención de servicio en el Registro de la Propiedad

Además, hay reclamos por las condiciones laborales y graves problemas edilicios.



En este marco, UPCN elevó una nota al Secretario de Justicia, Martin Acevedo Miño, haciendo un análisis general de lo que sucede en el Registro por la falta de personal con un pedido de reconsiderar la situación y un llamado al diálogo. Sin embargo, el gremio no recibió ninguna respuesta.



"La nota consensuada con los trabajadores tras suspender una movilización como gesto para propiciar una solución fue enviada el día lunes 11 de marzo. Durante toda la semana los compañeros esperaron con gran expectativa una contestación y confiaban en que iba a haber un actitud negociadora con posibilidades de explicar la cuestión de fondo que afecta al Registro, lo que no sucedió. Lamentamos que no se haya abierto un canal de diálogo", declaró Carina Domínguez, Secretaria Adjunta de UPCN.



"Mientras tanto, el Sindicato sigue trabajando para lograr un punto de acuerdo. Estamos buscando todas las formas de que se llegue a una instancia superadora, por eso vamos a concretar reuniones, quizás no con la Secretaría de Justicia, pero sí con otros funcionarios del Gobierno para plantear nuestra posición y con la firmeza de los trabajadores para que esto se resuelva", concluyó la dirigente.