Francos: “En Diputados tenemos serias chances de mantener la vigencia del DNU”

"En Diputados vamos a pelear la vigencia del DNU, hay otros números ahí, tenemos serias chances de sostener el DNU", evaluó el ministro del Interior, Guillermo Francos.Al respecto, dijo que lo del Senado fue el triunfo "de los que no quieren avanzar con un cambio", y planteó: "Esto no es una sola estación, es un viaje de varias estaciones".Por último, fue consultado por el voto en contra del radical Martín Lousteau: "Es una cosa particular disputa, no puede tolerar que un economista rupturista haya ganado la Presidencia. Su gestión en el Banco Provincia fue un desastre y yo la recuperé durante la gestión de Daniel Scioli. Fue además el autor de la 125 durante el kirchnerismo", lo criticó.