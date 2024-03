Frigerio y su gabinete se reunieron en Feliciano

El gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por su gabinete de ministros y funcionarios, se reunió en Feliciano con el intendente y las autoridades locales. El objetivo es "gestionar en el territorio", destacó.



"Lo dijimos hoy con el intendente de Feliciano, Damián Arévalo: cuando no hay recursos tenemos que suplir esas carencias con mucha eficacia, eficiencia, con mucho trabajo en conjunto", añadió Frigerio, y destacó la importancia de “gestionar en el territorio”.



"Cuando nos toca atravesar una crisis como esta que no tiene demasiados antecedentes en nuestra historia, tenemos que estar espalda con espalda", insistió el gobernador, al tiempo que afirmó que es necesario el trabajo conjunto para dar respuestas a los vecinos.



Además, reiteró que "tenemos que ser muy transparentes y muy austeros también desde la política porque tenemos que dar el ejemplo. La política no puede vivir a espalda de lo que está soportando y sufriendo la población. Tenemos que ser empáticos, dar el ejemplo y ser el gobierno provincial y a nivel municipal más austero que se recuerde en la provincia, porque con esa austeridad vive la gran mayoría de los entrerrianos".



Por su parte, Arévalo coincidió con el gobernador para “acercarnos a resolver los problemas inmediatos”, y expresó: “Hay cuestiones que no dependen de dinero, sino de que movamos un expediente de un lado a otro o que cambiemos algo”.



El mandatario provincial estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; los ministros de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y de Obras Públicas, Darío Schneider; la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; la senadora provincial, Gladys Domínguez, y la diputada provincial, María Elena Romero. También participaron funcionarios del municipio.



Tras la reunión de gabinete conjunto, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se hizo entrega de 10 cascos al municipio, en el marco del Programa de Prevención y Seguridad Vial.