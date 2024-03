Detalles del nuevo proyecto de Ley Ómnibus que el gobierno enviará al Congreso

Impuesto a las ganancias

Nuevas escalas de monotributo

Aumento de aporte jubilatorio y de obras sociales

Exentos de los nuevos aportes

Cambios en la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Privatización de empresas

Bienes Personales

Se conoció el texto de la nueva Ley Ómnibus, la cual será enviada a los gobernadores y al Congreso para su aprobación, luego de que la primera versión fuese rechazada.El nuevo proyecto contempla capítulos que van desde laEl Gobierno propone promover unLos ejes centrales del nuevo proyecto de ley incluyen: laEn cuanto al paquete fiscal, se, por lo cual muchos trabajadores que habían dejado de pagar volverán a hacerlo si se aprueba el proyecto.El proyecto tributario y fiscal que el Gobierno enviará al Congreso y a los Gobernadores como un anexo de la Ley de Bases cuenta con un capítulo dedicado a Ganancias. El texto sostiene que "tiene por fin reestablecer el equilibrio dentro del esquema de la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando dentro del impuesto a los ingresos a aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo".La norma sostiene que el objetivo de la medida es respetar la progresividad, que, según señalan "es el principio rector de dicha norma". Y, en esa línea, se propone modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias para alcanzar, "a través de alícuotas progresivas", una carga tributaria que permitirá al Estado recomponer ingresos.Sin embargo, aclaran que no dejarán de lado los elementos rectores del tributo en cuestión, que son la valoración de la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del impuesto a los ingresos para que, mientras mayor sea el resultado económico de un contribuyente, mayor sea su contribución.Asimismo, se indica que "el actual diseño de la norma propuesta tiene por fin evitar situaciones en las cuales exista un desincentivo a incrementar el resultado de la actividad económica por temor a sufrir una carga impositiva adicional que anule dicho mayor ingreso".A tal fin, sostienen que bajo las normas propuestas "no habrá casos en los que un contribuyente que aumente su ingreso vea dicho incremento anulado totalmente por el impuesto", gracias a la aplicación de una tributación porcentualmente mayor exclusivamente sobre el incremento de la renta.El nuevo proyecto de Ley Bases busca. Previo a ello,. Además, añade una contribución adicional, "a opción del contribuyente" al Régimen Nacional de Obras Sociales.ElDentro de las nuevas escalas, que propone el nuevo proyecto,Asimismo,. En tanto, las demás categorías quedarán con el siguiente aporte:Categoría D $16.400Categoría E $19.000Categoría F $22.000Categoría G $25.000Categoría H $29.000Categoría I $33.000Categoría J $38.000Categoría K $44.000A su vez,En el caso de los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Capital Humano, incluidos en la Categoría A, estarán exentos del incremento en el aporte jubilatorio, mientras que en el aporte a obras sociales y el adicional, tendrán una disminución del 50%.La nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que impulsa el Gobierno de Javier Milei, prevé que laDel nuevo proyecto de la ley Bases surge que la fórmula de movilidad será "mt = Var. mensual IPC t-2", queA su vez, el texto aclara que "en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria", ya que en caso que la inflación se estabilice, como prevé el gobierno, puede llegar a mostrar deflación en algún mes.En ese sentido, el Gobierno propuso que en abril"En abril de 2024, la actualización se calculará en base a la siguiente formula: mt=Var porcentual IPCt-2 + 10 %", detalla el texto. De esta manera, el aumento del cuarto mes del año sería 23,2%.Además, el texto aclara que en el caso de que la fecha de entrada en vigencia de ley Bases sea posterior al 1° de abril de 2024, "el pago de las sumas resultantes será cancelado conforme el cronograma que determine la ANSES".Privatización total:-Aerolíneas Argentinas SA-Energía Argentina SA-Radio y Televisión Argentina SAPrivatización/concesión:-Agua y saneamientos argentinos s.A.-Correo oficial de la república argentina s.A.-Belgrano cargas y logística s.A.-Sociedad operadora ferroviaria s.E (sofse)-Corredores viales s.A.-Ycrt-Nucleoeléctrica argentina s.A.-Banco de la Nación Argentina (y todas las empresas del grupo Nación)-Empresa argentina de soluciones satelitales S.A.Según aclara el artículo 265 del nuevo texto, "los decretos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación en la presente ley, estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional".Según el nuevo proyecto de Ley Ómnibus, elCon la creación del REIBP habrá tiempo para su adhesión hasta el 31 de mayo de 2024. Allí tributarán el gravamen sobre los Bienes Personales de forma unificada y adelantada a los períodos fiscales del 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027.El Ejecutivo nacional tendrá la opción de extender dicha fecha hasta el 30 de agosto de 2024.En el artículo 25 detalla: "El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes situados en el país y en el exterior sujetos al impuesto que exceda del establecido en el artículo 24, la siguiente escala".