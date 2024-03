El Senado rechazó el DNU de Javier Milei: se espera el tratamiento en Diputados

Cámara de Diputados: se abre una nueva batalla legislativa contra el DNU

Tras el rechazo en la Cámara de Senadores de la Nación, en una sesión que se dio tras fuertes tensiones entre el presidente Javier Milei y su vice Victorial Villarruel, el DNU del Gobierno continuará vigente hasta ser rechazado también en Diputados.Así lo dispone la Ley N° 26.122 en el artículo 24: "El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil". Es decir que, si una de las Cámaras no lo trata, o solo una de las dos lo rechaza, el DNU sigue vigente como hasta ahora.Por lo tanto queda esperar a que la Cámara de Diputados lo trate y, en caso de rechazarlo, entonces sí el DNU quedaría derogado.El Decreto 70/2023 que Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023, a días de asumir la presidencia, rige en Argentina con fuerza de ley desde el 29 de diciembre, ocho días después de su publicación. Con él se derogaron y/o modificaron más de un centenar de normas.Si bien el DNU podría quedar sin efecto en los próximos días, la ley que lo regula indica que los derechos adquiridos durante su vigencia -desde finales del 2023- seguirán vigentes. Por ejemplo, un contrato de alquiler celebrado bajo la vigencia del DNU, seguirá siendo legal hasta su vencimiento.Unión por la Patria hizo pesar la fortaleza de su posición en el Senado: con 33 senadores, solo necesitaba cuatro votos para alcanzar la mayoría parlamentaria. Pero logró ocho acompañamientos, recomponiendo lazos con los justicialistas Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola y aprovechando el malestar que provocó la conducta presidencial en la región patagónica. Los rechazos de la rionegrina Mónica Silva; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Lucila Crexell; y la chubutense Edith Terenzi (la única patagónica de la UCR) son una expresión de este posicionamiento. El caso de Santa Cruz es particular: Gadano y Carambia fueron los únicos que votaron en contra de la ley que autoriza al Presidente a salir del país.El voto restante fue el de Martín Lousteau, que quedó aislado pese a su rol de presidente de la Unión Cívica Radical, desde donde emitió un comunicado partidario instando a sus compañeros de bloque a rechazar el DNU. Como respuesta, obtuvo una serie de documentos críticos de otros legisladores y el voto positivo de los otros diez senadores radicales. "Aquellos que se visten con Alfonsín, recomiendo que lo lean", dijo Lousteau durante su alocución. Consiguió, sin embargo, el apoyo de Terenzi y la abstención a último momento del bonaerense Maximiliano Abad.El resto de los que buscaron la aprobación del decreto de Javier Milei fueron los bloques de La Libertad Avanza y el PRO. Además se abstuvieron la cordobesa Alejandra Vigo (alineada con Martín Llaryora, que este miércoles respaldó a Nación en Diputados) y los dos senadores -Arce y Rojas Decut- que responden al gobernador de Misiones.El escenario en Diputados es mucho más difuso que en el Senado, porque pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario con 99 diputados su posición no es igual de sólida en la Cámara Baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría. Las gestualidades de los legisladores referenciados con sus gobernadores -tucumanos, entrerrianos, cordobeses, misioneros, salteños-, que no dieron quórum en la última sesión a pedido del Gobierno nacional y no difunden posicionamiento orgánico, abonan a la incertidumbre.“Creo que va a depender mucho más del radicalismo y del bloque de Pichetto que de otra cosa. Porque son bloques donde hay muchos diputados que no tienen terminales políticas con gobernadores”, analizó para Ámbito un legislador peronista, apuntando a un núcleo de 57 legisladores que puede ser crucial. En Hacemos Coalición Federal priorizan por el momento la votación del nuevo borrador de ley ómnibus, mientras que las internas en la Unión Cívica Radical y su apoyo masivo en el Senado insinúan un voto dividido. “El radicalismo, defensor de las instituciones, va a tener que hacer contorsionismo para votar un DNU que hasta el constitucionalista más antiperonista ha catalogado como anticonstitucional”, agrega el parlamentario consultado.Dando por descontado su apoyo orgánico, que en la semana posterior del anuncio del decreto aún conservaba matices, el PRO blinda al Gobierno de un eventual rechazo al DNU: impulsarán a través de proyectos paralelos las reformas laborales que en este momento se encuentran pausadas por fallos judiciales. La ampliación del período de pruebas a ocho meses, la eliminación de multas por falta de registro laboral y la definición de determinados servicios como esenciales (educación, seguridad, transprote y salud) para que no puedan anunciar huelgas son las iniciativas que ingresaron este jueves. Tratar las reformas del decreto ley por ley fue el reclamo de distintos espacios.A pesar de la incorporación de dos miembros a su bloque (Espert y Álvaro Martínez), La Libertad Avanza no puede acallar el ruido interno. A los desplantes públicos a la vicepresidenta Villarruel, la incomodidad de Marcela Pagano por no tener roles dirigenciales y la salida de Carolina Píparo (que creó su propia bancada con su cuñada), se sumó un nuevo capítulo con el salteño Alfredo Olmedo. El dirigente que hizo campaña por Milei en su provincia fue premiado con el rol de vicepresidente de los parlamentarios argentinos del Parlasur, rol del que fue desplazado esta misma semana. Las consecuencias geopolíticas aún no son conmensurables, aunque los efectos sobre los tres diputados libertarios que responden a Olmedo podrían verse pronto.