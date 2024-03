Sitradu: “Universidades nacionales están atravesando una crisis presupuestaria”

En el marco de un recorte presupuestario por parte del Gobierno de Javier Milei, el Frente Sindical Universitario anunció un paro nacional de 24 horas. En ese sentido,dialogó con Sofía Cáceres Sforza, secretaria general de Sitradu.“Lo que nos llega a nivel nacional es que hay un 100% del acatamiento del paro, el cual tiene un cierto carácter histórico porque hacía mucho tiempo que no parábamos, no solo todas las federaciones de docentes universitarios, sino también los no docentes que se plegaron desde el frente sindical”, manifestó.“Las universidades nacionales están atravesando una crisis presupuestaria inédita. En este momento, estamos funcionando con la prórroga del presupuesto 2023 que se aprobó en septiembre de 2022, es decir, en un contexto de inflación interanual de más del 250%, llega hasta mayo”, apuntó.Con respecto al incremento del 70%, sostuvo: “Ninguna de las federaciones nacional docentes y no docentes tienen una comunicación oficial por parte del Gobierno de ese aumento. Son trascendidos en la prensa, es decir, oficialmente no tenemos la información, pero podemos decir de ese anuncio, que sería un incremento del 70% para un porcentaje mínimo del presupuesto que son los gastos de funcionamiento”.Acerca de los salarios, indicó: “Están congelados donde la última oferta fue del 6%, en un contexto de más del 20% de inflación en todos estos meses, pero también implicaría que los sueldos de los docentes universitarios no van a tener ningún tipo de modificación hasta fin de año”.“Las universidades ya están ajustando porque hay menos plata, entonces en términos de funcionamiento, no se prenden los ventiladores con estos calores en ningún aula. En relación a los salarios, hay una reducción de los equipos de cátedra donde cada uno tiene una función”, concluyó.