Iniciaron sumario por irregularidad con las suplencias en hospital entrerriano

El 15 de septiembre de 2023 la directora del Hospital San Miguel, de Bovril, Romina Jiménez, se presentó ante la Policía y denunció que en ese hospital ocurrían situaciones muy irregulares con las suplencias.Expuso que “el jueves pasado se me exige desde el Área de Personal del Ministerio de Salud de Entre Ríos las planillas originales de suplencias N° 49292 y N° 50384, motivo por el cual me dirijo hasta el Área de Personal, donde solicito lo mencionado a la encargada Kuhn Romina; desconozco otros datos de la misma, quien me hace entrega de las planillas solicitadas, pudiendo constatar en ese momento que las mismas se encontraban adulteradas, motivo por el cual me pongo en contacto con el señor Fontana Cristian, actual Director General de Personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos quien me instruye para dar de bajas ambas planillas para que los empleados implicados no cobren la suplencia”.Puestos al tanto de lo que ocurría en el hospital de Bovril, el Departamento Personal formuló un informe detallado en el cual se describen los resultados de la auditoría de terreno efectuada en el ámbito del nosocomio el 21 de septiembre de la cual se desprenden entre otras cuestiones: 1) que el hospital cuenta con reloj de marcación que funciona de manera óptima, pese a lo cual se observó quey que esa situación irregular imposibilitó una correcta auditoría; 2) se advierten situaciones irregulares en el área de recursos humanos del nosocomio derivados de. Entre estas situaciones, el informe menciona la utilización de dos tipos de licencias usufructuadas de manera simultáneas por los agentes, convergiendo licencias anuales y por enfermedad de largo tratamiento, o agentes con supuestas prestaciones efectivas que no registran ingresos y/o egresos; 3) la constatación de agentes cargados como suplentes en el sistema de suplencias, que carecían de registros en la base del reloj de marcación que obra en el nosocomio.La auditoría se detiene en la situación del médico Marcelo Kuhne: ese personal no registra marcaciones en los relojes de asistencias. Pero además aporta un dato peculiar: Kuhne revista como profesional interno de guardia interino en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia.Según el portal, Kuhne reemplazó al titular del cargo, Alejandro Hugo Aquino, por licencia por enfermedad desde el 03/07/23 al 31/08/23.Los auditores observan dos irregularidades manifiestas: la primera,, que impide tener por acreditada la efectiva prestación de servicios en ese nosocomio durante ese período, razón por la cual deberá oportunamente el Departamento Liquidaciones realizar el cálculo de las sumas indebidamente liquidadas a ese profesional; la segunda cuestión, es quey además no pudo verificarse la existencia de certificado médico correspondiente al agente Aquino, que motivara la suplencia solicitada, y así como este muchas irregularidades detalladas en la Auditoría realizada por el Departamento Personal del Nivel Central.Advierten que “la maniobra irregular llevada a cabo a partir de la carga de suplencias que no fueron efectivamente realizadas con el agravante no solo del perjuicio a las arcas del Estado Provincial, sino también a los agentes titulares, quienes durante los períodos de supuestas suplencias, en muchos casos tuvieron una doble situación de asistencia/inasistencia, derivada, de una mecánica defraudatoria que exhibe además una suerte de acuerdo entre las personas registradas como suplentes y los responsables en el ámbito del nosocomio de la carga de las suplencias en el sistema informático”, detalla el decreto Nº 4.971, del 7 de diciembre de 2023, publicado este miércoles 13 en el Boletín Oficial.Y apunta que “el hecho de que el pago de las suplencias se realice a través de una cuenta bancaria de titularidad de los presuntos suplentes pone un manto de duda respecto de la participación sea en carácter de autor material responsable, cómplice y/o partícipe necesario de la acción dañosa desplegada, cuestión que será materia no solo de investigación en sede administrativa sino también en el marco de la investigación penal”.Luego, agrega que la estructura orgánica del Hospital San Miguel, de Bovril, pone en evidencia que existe una dependencia directa del sector Personal respecto de la Administración del hospital, por lo que no escapa al control del responsable de la Administración del nosocomio las falencias e irregularidades detectadas en la auditoría.Respecto de Romina Eliana Kuhn, encargada de la carga de las suplencias, en tanto responsable del acceso al sistema informático de carga de suplencias se verifica un presunto incumplimiento de los deberes por lo cual amerita el inicio de la instrucción de un sumario administrativo por hallarse su conducta presuntamente incursa en la causal de cesantía.Pero también, sea por acción y/u omisión como así también por responsabilidad objetiva de sus funciones, la conducta del Administrador, Ernesto Mario Rodríguez, encuadra en las mismas causales de exoneración por lo que se dispuso la “inmediata desafectación de sus funciones de Administrador”.En relación a la directora del Hospital San Miguel, Romina Jimenez, “en su carácter de máxima autoridad del hospital delegada del Ministerio de Salud en el establecimiento y en atención las responsabilidades y deberes inherentes a su cargo, corresponde también se disponga la instrucción de un sumario administrativo por hallarse su conducta presuntamente incursa en las causales de cesantía”.Además, se dispuso “la suspensión inmediata de cualquier modalidad de contratación de las siguientes personas en razón de no haberse podido acreditar su efectiva prestación de funciones como suplentes”, a saber: Thiago Wagner; José Alberto Centena, con contrato de servicio como profesional interino de Guardia del Hospital Ecuador, de Alcaraz; Ana Raquel Lencina; Victoria Garnier; Luciana Molina; Maria Cecilia Yeno; Erwin Muller; Mónica Janza; Marcos Kaplan.Además, añade la disposición, “corresponde disponer el inicio de un sumario administrativo” al médico Alejandro Salomón, “por hallarse su conducta presuntamente incursa en causal de cesantía” por “haber expedido certificados médicos falsos”. La investigación pudo determinar además que el profesional “contaría con una doble matriculación, tanto de médico como de psicólogo”.Pero también ordena instruir un sumario al médico Salomón ante la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud “por hallarse su conduta además presuntamente incursa en una supuesta contravención a la Ley 3818 sobre ejercicio del arte de curar conforme”. Y una eventual denuncia penal.Y finalmente dispone el inicio de un sumario administrativo a los médicos Franco Tome y Marcelo Kuhne• “por hallarse sus conductas presuntamente incursas en la causal de cesantía”.