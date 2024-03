Osuna: "La democracia en la Argentina hoy está en riesgo, en crisis"

Video: La diputada Blanca Osuna expresó su preocupación por la situación económica y social actual

En la sesión que se llevó a cabo este miércoles en Diputados, la diputada por Entre Ríos, Blanca Osuna, expresó que “en esta sesión especial va quedando en claro una propuesta de agenda contundente porque tiene que ver con la situación de millones de argentinos y argentinas. Los jubilados, los docentes que no cobran el FONID o que lo cobran mediando la insustentabilidad de un aporte circunstancial que puede hacer un gobernador o gobernadora en esta etapa, buscándole la vuelta a la continuidad de las clases. Lo mismo ocurre con las universidades entrando en una profundísima crisis por no contar con recursos. Estamos hablando de cuestiones básicas en las universidades, no avanzamos con cosas que hacen al sistema educativo, cuya responsabilidad hacen al funcionamiento la tiene en primer lugar el estado nacional. Está incumpliendo al desconocer el FONID, que fue parte de un acuerdo democrático y respuesta a una lucha de los hombres y mujeres que son trabajadores de la educación”.



Dijo que “por primera vez en la Argentina el pago de los intereses de la deuda supera el monto total de lo que implica para el estado nacional los ingresos para jubilados y jubiladas. Avergüenza esa cifra”.



Por otra parte, indicó que “quiero hacer una apelación a quienes han presentado proyecto, porque eso exige la presencia, la defensa y fundamentación. Hay legisladores que presentan proyectos y esquivan. Acá lo que interesa es ¿estamos hablando en serio de las universidades o no? ¿estamos hablando en serio de la situación de jubilados y jubilados o no? Creo que en la representación que nosotros ejercemos de los gobiernos provinciales no vale hacer presentaciones ante la justicia exigiendo una respuesta por FONID, remedios o lo que sea, y no sentarse en la banca para defender lo que corresponde en virtud de los proyectos presentados”.



Le habló al presidente de la Cámara, Martín Menem, y señaló: “usted, siendo parte del oficialismo, de la gravísima situación que aqueja a la democracia argentina. No escapará, a su entender, que si ha llegado a este lugar es una persona inteligente, más allá de cualquier otra adjetivación que se le pueda dar. Es imposible no darse cuenta que estamos frente a un proceso de desgaste, demolición, deterioro de cuestiones que son básicas para el funcionamiento de la democracia argentina. La responsabilidad principal de eso la tiene el presidente y quienes lo acompañan. No hay dudas. La responsabilidad es esa”.



“El propósito de atenuación de menoscabo del funcionamiento del poder legislativo y su labor de representación sin duda va al corazón de la destrucción de las bases que hacen a los acuerdos republicanos que han dado lugar a esta instancia a la que llegamos después de la última dictadura, en el tránsito de estos 40 años. Su labor tiene que cumplirla, la conformación de las comisiones forma parte de ese proceso que hace a sostener la democracia. Creo que indudablemente en esta etapa todos estamos llamados a defenderla. Lo haremos de distinta manera, lo harán los estudiantes en las calles, los trabajadores con sus reclamos y movilizaciones, un pueblo doliente reclamando comida, alimentos, remedios, salarios. Lo haremos nosotros como legisladores. Debemos hacerlo y usted tiene en sus manos la gran responsabilidad de que este cuerpo funcione”, agregó.



Estamos “transitando una crisis desconocida, si comparamos en el plazo corto desde el regreso de la Democracia. Un presidente que usa la historia de manera vergonzosa, mentirosa, falaz. Pedimos abordar esta agenda que acá se ha desgranado y fundamentado. Pedimos que de luz a una agenda de fondo”.



“Hoy en mi ciudad Paraná, en la provincia de Entre Ríos, no hay transporte público. Eso no solo pasa en Paraná, pasa en muchas ciudades. Es no tener un lugar para poder trasladarse a estudiar, a aprender. Sabe lo que es estar enfermo y que le manden un estudio a cinco kilómetros y no poder trasladarse. Y tener que juntar de alguna manera para ir. Eso pasa hoy, usted lo sabe. Pedimos que se conformen las comisiones y se aborden los temas, es lo básico. Desde el bloque Unión por la Patria defenderemos esta democracia. La democracia en la Argentina hoy está en riesgo, en crisis. Usted es responsable”, cerró la diputada. Elonce.com