Docentes y no docentes universitarios realizarán paro nacional este jueves

Todas las federaciones de la docencia universitaria y la Fatun (no docentes) realizarán este jueves un paro nacional de 24 horas por "una recomposición salarial urgente y en defensa de la universidad estatal, pública, gratuita y laica".



Los referentes del sector confirmaron la medida en una conferencia de prensa en la sede de la CGT de la calle Azopardo, donde estuvieron respaldando la medida de fuerza del sector los cosecretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano, y los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy.



Por esta razón, este jueves no habrá ninguna actividad de docencia, extensión e investigación ni tareas administrativas en 57 universidades nacionales.



"En menos de dos meses, las facultades y colegios dependientes de la Universidad no podrán continuar con sus actividades por la asfixia presupuestaria decretada por el presidente (Javier) Milei que no actualizó el presupuesto para este año", denunció Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA).



Y agregó: "Con el mismo presupuesto del 2023 para todo el 2024, nuestros salarios serán condenados por este gobierno a cero aumento. Por eso la medida que impactará en 57 universidades de todo el país lleva como consigna aumento de presupuesto y de salarios, que en el caso de nuestro sindicato, exigimos un aumento del 100%".



Los docentes de las universidades denuncian que en el último trimestre recibieron sólo un aumento del 6% en diciembre y del 16% en febrero, contra una inflación acumulada del 71,3% en el mismo período.



Además, afirman que la mayoría de los cargos y categorías de la docencia universitaria se encuentran por debajo de la línea de pobreza.



"Este mes, un profesor con dedicación semiexclusiva, que equivale a 20 horas de trabajo semanales, apenas supera lo $200.000", señaló Celotto.



Los docentes agrupados en Conadu Histórica montarán el viernes 15 al mediodía una carpa frente al Ministerio de Educación donde realizarán su congreso para definir cómo continúan su plan de lucha.