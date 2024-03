El gobierno aumentará un 70% el presupuesto para universidades

En el contexto de las recientes tensiones entre los gremios universitarios y el gobierno de Javier Milei por la financiación de la educación superior, el Ejecutivo respondió con un anuncio de una suba "del 70% del presupuesto para las universidades" que busca descomprimir la situación.



Una alta fuente oficial reveló a Noticias Argentinas detalles sobre las medidas que se tomarán pronto y que, según los mismos voceros, el Gobierno ha decidido tomar acciones concretas para abordar las preocupaciones sobre el financiamiento de las universidades nacionales.



La fuente oficial indicó: "Frente a la medida de los gremios universitarios por el supuesto ajuste de presupuesto, Capital Humano confirmó con Hacienda un aumento del 70% del presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades".



La fuente agregó un comentario relevante sobre el impacto de las medidas de fuerza adoptadas por los gremios: "Además, tenemos que tener en cuenta que esta medida de fuerza se toma cuando no se han iniciado las clases en los claustros, por lo que entendemos que no tendrá mayor efecto sobre los estudiantes". Anuncio de medidas gremiales Todas las federaciones de la docencia universitaria y la Fatun (no docentes) anunciaron este miércoles que realizarán mañana un paro nacional de 24 horas por "una recomposición salarial urgente y en defensa de la universidad estatal, pública, gratuita y laica".



Los referentes del sector confirmaron la medida en una conferencia de prensa en la sede de la CGT de la calle Azopardo, donde estuvieron respaldando la medida de fuerza del sector los cosecretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano, y los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy.



Por esta razón, este jueves no habrá ninguna actividad de docencia, extensión e investigación ni tareas administrativas en 57 universidades nacionales.