Milei dijo que la inflación de marzo es de un dígito y cuándo subiría el salario

Jubilados, sin novedades

El presidente Javier Milei anticipó que la inflación núcleo -la porción del aumento general de precios que tiende a sostenerse en el largo plazo y no responde a la coyuntura- de marzo está por debajo del 10%, aunque igualmente definió como una “tragedia” el 13,2% registrado en febrero, según lo difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, habló de la pérdida de los salarios y evitó prometer mejoras a los jubilados., el jefe de Estado se refirió esta mañana a las cifras de inflación que aún sufre Argentina.En 24 horas, Milei pasó de decir que el IPC de febrero (13,2%) era “un numerazo” a admitir hoy que es “una tragedia” y “horroroso”. Sin embargo, aclaró que hay que ponerlo en contexto y echó la culpa a la gestión anterior.Como en otras entrevistas recientes, Milei también volvió a hablar del fin del cepo cambiario. De todos modos, evitó poner fecha exacta y pidió prudencia ante el riesgo de una corrida.Explicó que “si hubieran abierto el cepo el primer día, “la corrida tenía el 100% de probabilidad”, y que por eso ahora prefiere evitar el riesgo.“El problema es que si nosotros abrimos, nadie me asegura que no haya una corrida. Por eso dije que para abrirlo ahora necesito conseguir 15.000 millones de dólares. No estoy dispuesto a correr el riesgo, prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad pero evitar la hiperinflación. Estamos comprometidos a exterminar la inflación y lo estamos haciendo. Si uno mira los números de marzo, a pesar de un repunte, la inflación está en el orden del 7 u 8%”, declaró.Respecto al aumento del precio de los alimentos y la flexibilización de importaciones de productos de la canasta básica, el mandatario afirmó que “los formadores de precios pricearon bajo una hipótesis de un dólar de 2.500 pesos. Y en vez de bajar los precios, empezaron con las promociones. Por eso los precios en Argentina se pusieron caros en dólares. Vamos a ir abriendo cada vez más para que ingrese la competencia”.“El precio de los alimentos está dominado fuertemente por lo que pasa con el dólar y ahora abrimos las importaciones, y van a bajar”, prometió.El presidente Javier Milei también fue consultado este miércoles en radio Mitre por la situación de los jubilados, uno de los sectores que más perdieron poder adquisitivo. Actualmente, la jubilación mínima está en $134.446.Dijo que “es un problema histórico” de Argentina y que existe “como consecuencia de un sistema previsional diseñado como una estafa, eso es lo primero que hay que contarle a la gente”.Por último, Milei también vaticinó cuándo cree que comenzará a recuperarse el nivel de ingresos de la población, publicó“Creemos que cuando abramos el cepo y comience el rebote de la actividad económica, los salarios van a empezar a crecer, más allá de que crecieron en dólares”, esgrimió.