El gobernador Frigerio trasladó a Crespo la reunión con su gabinete

Las autoridades también rindieron homenaje al general Francisco Ramírez, en el aniversario de su natalicio, y visitaron el hospital San Francisco de Asís.



“En una situación tan difícil como la que está atravesando la Argentina y nuestra provincia, en donde no hay plata, no hay recursos, tenemos que ser más eficaces y eficientes que nunca en el manejo de la gestión pública”, expresó Frigerio.



Acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Obras Públicas, Darío Schneider, el mandatario entrerriano fue recibido en la capital nacional de la avicultura por el intendente Marcelo Cerutti.



Miembros del gabinete de la provincia y del municipio trabajaron por más de dos horas en los distintos temas que son prioridad para los crespenses. “Durante años la ciudad intentó trabajar en conjunto con la provincia y no se pudo hacer. Pero ahora sí, estamos trabajando en equipo”, subrayó.



Explicó que la reunión se da en el marco de “una decisión del gobierno de la provincia de gestionar en el territorio y resolver temas concretos”.



Seguidamente, Frigerio detalló que “hay una caída de la recaudación tanto nacional como provincial”. También puso de relieve el impacto de la “alta inflación que el gobierno nacional está intentando corregir”, a lo que se suma “una profunda caída del nivel de actividad y del consumo que afecta tanto la recaudación nacional como la provincial y la municipal”.



“Eso nos obliga a hacer los mayores esfuerzos posibles para, sin plata, poder llevar adelante las gestiones necesarias para que la gente pueda vivir un poco mejor”, fundamentó.



Respecto a la reparación que requiere la triangulación vial de Crespo, Seguí y Paraná, en los tramos de las rutas 32 y 35, Frigerio dijo que “es un reclamo viejo y una obra que, a medio terminar, quedó peor de lo que estaba”, y adelantó que se está analizando con la empresa la posibilidad de hacer una reparación que permita salir de la emergencia y luego realizar la obra completa.



Participaron también los ministros de Salud, Guillermo Grieve, y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, junto a otros funcionarios provinciales y municipales.