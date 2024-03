Paritaria nacional docente: gremios rechazaron la propuesta del Gobierno

En el marco de la paritaria nacional docente, los gremios docentes rechazaron la nueva propuesta del Gobierno de un piso salarial de 325 mil pesos; mientras que los sindicatos reclaman una base de 450 mil pesos y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente. El Ejecutivo, en tanto, no fijó ninguna nueva fecha para dar continuidad a la negociación; En consecuencia, CTERA comunicó que llevarán adelante un nuevo paro si no hay respuesta.



Este martes los gremialistas se reunieron en la Secretaría Trabajo en donde les ofrecieron llevar el piso salarial a $325.000 a percibir a partir de abril, como salario inicial maestro de grado jornada simple. La CTERA expresó el rechazo a la propuesta presentada por "insuficiente y por no incluir el FONID".



Los funcionarios confirmaron su decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente que se paga a las provincias desde hace 26 años y continúan exigiendo un piso salarial inicial de $450.000.



A su vez, solicitaron que se convoque al Ministerio de Economía a participar de la próxima reunión, para la que todavía no hay fecha. Los gremios definirán acciones en los próximos días. Paritaria docente: se aproxima un nuevo paro Tras no llegar a un acuerdo en la segunda jornada de reclamo salarial el Plenario de Secretarios Generales resolvió llevar a cabo una jornada nacional de protesta para la próxima semana en reclamo del pago del FONID, aumento salarial, el cumplimiento de la paritaria nacional docente y condiciones dignas para enseñar y aprender.



Dieron aviso que "si no hay respuesta a nuestros reclamos, realizar un paro nacional de CTERA en unidad con los demás sindicatos"; y se llevará a cabo una marcha nacional educativa en todo el país por más presupuesto educativo.