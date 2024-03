Francos: "Milei puede gobernar sin el DNU y la Ley Bases sin problemas"

FRANCOS: "EL PRESIDENTE TIENE LA CONVICCIÓN DE QUE PUEDE GOBERNAR SIN EL DNU Y SIN LA LEY DE BASES SIN NINGÚN PROBLEMA"



El ministro de Interior, Guillermo Francos, consideró que el presidente Javier Milei "puede gobernar sin el DNU, sin la Ley de Bases sin ningún problema" en "este tramo" de su administración.



Consultado sobre posibles obstáculos políticos que pueda imponerle la oposición al Gobierno, el funcionario respondió: "El presidente tiene la convicción de que puede gobernar sin el DNU, sin la ley Bases sin ningún problema, y sin la reforma fiscal, en este tramo de su gobierno".



Para el ministro, la reducción abrupta del gasto público y la consecuente caída fuerte de la inflación abre un horizonte muy cercano para el levantamiento del cepo".



"Va a seguir cayendo la inflación porque esto se está viendo.



Con eso, va a llegar un momento próximo donde el presidente pueda decir hoy levantamos el cepo y entonces la economía argentina a pegar el rebote", aseguró al participar de una nueva edición del AmCham Summit.



Sobre los plazos para el levantamiento del cepo cambiario, Francos sostuvo que no lo ve "lejos para nada" y que será este año tal cual prometió Milei.



Consultado sobre la posibilidad de que la inflación caiga a un dígito en el corto plazo, contestó: "totalmente".



"Pasamos de una hiperinflación casi clavada en diciembre a dominarla en el 25% y a tener un 13% en febrero. En marzo va a ser igual, la inflación va a seguir cayendo", puntualizó.



En tanto, se mostró esperanzado con la convocatoria al Pacto de Mayo para la firma de Nación y las provincias de un nuevo contrato social en base a una serie de diez principios.



"Estoy tan convencido del Pacto de Mayo que lo traigo conmigo siempre. Es un pacto sencillo, no es nada que no sepamos y que no hayamos hablado varias veces", manifestó.



"Son principios básicos. ¿Quién puede estar en contra de que podemos sancionar un nuevo sistema tributario en Argentina, reformas previsionales o la reforma laboral? Creo que todos acordamos en que esos cambios hay que hacerlos, porque el sistema no funciona como está", siguió.



Y destacó que "esta es una apuesta fuerte del presidente de la República".



"Son puntos que están en nuestra Constitución. Se puede ampliar, desarrollar los conceptos", dijo al ser consultado sobre si el Gobierno está abierto a negociar el contenido del Pacto de Mayo.



En tanto, Francos se refirió al revés que sufrió el Gobierno con el primer intento de aprobar en la Cámara de Diputados la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida como ley ómnibus.



"Sentimos, tal vez por errores cometidos por nosotros mismos, por pensar que podíamos convencer más de lo que convencimos, que se nos fue reduciendo esa ley, y finalmente no la pudimos aprobar", recordó.



Según Francos, "Argentina viene muy bien", con un gobierno que tomó un país en una situación muy crítica y ha tomado medidas duras, pero que han tenido resultados casi inmediatos".



"Haber reducido 15 putos del PBI de déficit fiscal que tenía el país a cero y dar superávit ha sido un enrome esfuerzo que llevó adelante el presidente Milei con una enorme convicción", resaltó.



"No es fácil cortar gastos. Los que dicen que es fácil nunca lo hicieron. Yo tengo la certeza y la seguridad de que con la convicción y el coraje para levarlo adelante se puede dar vuelta un ciclo de decadencia muy largo que ha vivido la Argentina", enfatizó.



Además destacó que Milei conserva capital político y social suficiente como para continuar con su modelo económico.



"El presidente mantiene una alta imagen positiva en una situación económica compleja con las familias sufriendo la falta de recursos. La gente ve que el presidente está haciendo lo que prometió en su campaña electoral, para lo que fue electo. Ha generado esperanza en la gente y eso hace que no pierda capital político", analizó.



"No digo que vaya a llegar con el 56 o 58% de imagen, puede ser que caiga un poco pero la gente va a empezar a ver que la inflación baja y llega a un dígito", completó.



En otro orden, el ministro de Interior cargó contra los comportamientos especulativos de ciertos formadores de precios que han remarcado en las últimas semanas, pero lo atribuyó a cierta inercia de "autoprotección contra la inflación".



"Hemos hecho una cultura de auto protegernos ante la inflación.



Entones el empresario se protege. Como esperaba que el dólar explotara y se fuera a 2000 pesos, aumentó precios para protegerse. Tiene que ver que esta vez es distinto", exhortó Francos.



"Por protegerse tanto es la profecía autocumplida. A veces no nos damos cuenta que intentar auto protegernos puede generar un impacto en la economía que es perjudicial para el conjunto", insistió.



En otro orden, Francos reafirmó su apoyo al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por la "dura batalla" que está librando contra el "narcoterrorismo" con el apoyo del Gobierno nacional.



"Hay que apoyar al gobernador de la provincia que está levando una batalla dura y que nos llamó planteando la necesidad de apoyo y el Gobierno inmediatamente dio respuesta. Tenemos que seguir apoyando al gobernador y a la provincia de Santa Fe hasta aniquilar a las bandas narcoterroristas que están asolando a Rosario fundamentalmente", expresó.



"Hay que combatirlo hasta exterminarlo completamente", remató.