El ministro Caputo a supermercadistas: “hay precios que no pueden estar ahí”

Economía El Gobierno anunció la apertura de importaciones de alimentos

Algunos gobernadores "la están viendo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la apertura de importaciones de productos de la canasta básica es "un empujoncito para que bajen los precios"".El funcionario se presentó en el Summit de Amcham, donde hizo una evaluación de los primeros 90 días de gestión y del panorama político y económico a futuro.Sobre la apertura de las importaciones para alimentos y algunos productos de la canasta básica y medicamentos, algo que se conoció en esta jornada, reconoció que es "hay precios que no pueden estar en ese nivel".En cuanto a la discusión con los gobernadores por la Ley Bases y el Pacto de Mayo, aseguró que el equilibrio fiscal logrado en enero fue un equilibrio en la discusión y que algunos gobernadores "lo empezaron a entender y otros no tanto".Consultado sobre la apertura de la importación a productos de alimentación y medicamentos, Caputo continuó en la idea de que es parte de la batalla cultural y cambiar la cabeza de todos, tanto políticos, como consumidores, y empresarios."En la charla con los productores, todos entendieron el tema, reconocieron el precio de más, saben que sus productos están desfasados y su respuesta fue los vamos a bajar", aseguró pero "en el mientras tanto hay precios que obedecen a la canasta básica que no pueden estar en ese nivel".Justificando también la lógica con la población explicó que "sacamos precios justos, ley de abastecimiento, sacamos ley de góndolas, ¿Y resulta que la gente va al super y las cosas están 50% más que en Estados Unidos? No puede ser, necesitamos responsabilidad empresaria también", dijo ante un auditorio repleto de estos últimos.De la batalla cultural para los empresarios, se refería a esto: "No estamos acostumbrados a bajar precios, bueno, no pedimos que bajen siquiera, pedimos que vendan al precio que corresponde y que lo reflejen en los precios de lista". El objetivo, es que la medición de INDEC pueda captar correctamente la baja de precios.La medida también busca dotar de fuerzas a los supermercadistas para que, si los productores tienen precios de lista mayores al de los importadores, que el super les diga no, y tenga fuerza en la negociación. "Estamos implementando esto en productos de canasta básica, tocador, pañales. Es dar un empujoncito para que los precios empiecen a bajar".El ministro abordó el tema de la discusión con los gobernadores y sostuvo que "los que pensaron que nos tenían agarrado porque no tenemos gobernadores o minoría en el Congreso, le mostramos que llegamos igual al equilibrio".Si bien reconoció que todos los gobernadores tienen su sesgo político, y eso naturalmente está y hay que luchar contra eso en el ámbito de la disputa cultural. "Hay que entender que del otro lado también están haciendo política y no se mueren de ganas que las cosas salgan bien", reconoció el jefe del Palacio de Hacienda.Aunque reconoció por la positiva que muchos han entendido que es importante para ellos también y no era una amenaza "que si no hay ley hay más ajuste", sino una obviedad que le impacta a todos: nación provincia, municipios."La gente entendió que le han metido un cuento durante 20 años y la única forma de terminar con esto es lo que se está haciendo. Creo que eso equilibra las posiciones y ahora es el interés de muchos más que lleguemos a un acuerdo", dijo Caputo a minutos de conocerse el dato de inflación de febrero que con un 13,2% muestra una nueva baja.