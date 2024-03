Frigerio se reunió con representantes de trabajadores del sector turístico

El mandatario, junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Seccional Paraná, José Trlin Carelli; recorrieron las instalaciones del sindicato en la capital entrerriana. Durante el encuentro, además dialogaron sobre la propuesta de generar una instancia de capacitación donde la provincia certifique trayectos de formación profesional.



El ministro Troncoso dijo sentirse honrado de que el gobernador tuviera el interés de visitar la institución. "Es un gusto y un honor tener sindicatos en la provincia que tengan este nivel de compromiso con los trabajadores, con su gente, con sus afiliados. No solamente se denota un compromiso con los derechos de los trabajadores, sino también con la industria del turismo, el servicio y el crecimiento económico de la actividad", remarcó Troncoso.



Señaló además que esto se identifica “con nuestro norte, con nuestro horizonte, con nuestro objetivo. Uno de los compromisos del gobernador en campaña, que ahora sigue siendo un eje de gestión, es fomentar y alimentar el turismo, la industria, la actividad, y que eso redunde en beneficio para los trabajadores, en trabajo registrado, en trabajo formal".



A su turno, Trlin Carelli agradeció la presencia de las autoridades y dijo: "Hay algo que tenemos sumamente claro que es o salimos todos juntos o no salimos de esto” y agregó que el sindicato necesita del Estado "porque no somos cosas separadas”. Finalmente, valoró el compromiso del gobierno de trabajar en forma conjunta.