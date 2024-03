Javier Milei anticipó que la inflación de febrero sería menor al 15%

Inflación de febrero

El presidente Javier Milei adelantó que la inflación de febrero se ubicaría por debajo del 15%, lo que consideró que sería “un numerazo”. Además, el mandatario se refirió a la Ley de Bases y la situación de los jubilados."Corregir 100 años de desastres no es gratis, en especial las aberraciones que se hicieron en los 20 años del kirchnerismo. Han sido una catástrofe", consideró el jefe de Estado. Y agregó: "El gobierno de Alberto Fernández fue lamentable, desastrozo. Está a la par del de Alfonsín, que huyó seis meses antes en medio de una hiperinflación"."Los argentinos estamos en el fondo del precipicio. Como consecuencia de las disparadas políticas populistas de este siglo, se ha convertido en un país miserable. Creer que se puede corregir de la noche a la mañana es una utopía", insistió.La Ley de Bases y el DNU 70/2023 fueron otros de los temas a los que se refirió Milei en la entrevista con Crónica. "Implicaban un conjunto de reformas estructurales para que Argentina entrara en el sendero de crecimiento. Como la miserabilidad de la casta política no está dispuesta a resignar ninguno de sus privilegios, desguasaron la ley y preferí retirarla", afirmó."Y ahora van a querer ir contra el DNU, porque está en la naturaleza de los políticos ladrones querer seguir robando. Tanto el DNU como la Ley de Bases les daban más libertad a los argentinos, estructura de mercado más competitivas y terminar con el robo de la política", continuó.A horas de conocerse el índice inflacionario del segundo mes del año publicado por el Indec, Milei confió que el dato estará por debajo del 15%. "Es un numerazo", resaltó el líder de La Libertad Avanza. "La inflación es el impuesto más regresivo de todos. A los que más les pega es a los más vulnerables", agregó."La mejora se está viendo y la gente ya la está viendo. Nos dejaron plantada una hiperinflación. Como consecuencia de que empezamos un programa de estabilización muy duro, los precios no podían seguir creciendo al ritmo que venía", evaluó.