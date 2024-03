ATE convocó a un paro para el viernes y a volanteada para el lunes en el Túnel

Política La CGT ya baraja la fecha para un nuevo paro general

En el marco del paro nacional al que convocó Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para este martes, en Entre Ríos se desarrollaron asambleas en los lugares de trabajo y se pospuso para el lunes 18 la volanteada en el ingreso al Túnel Subfluvial; pero antes, el viernes, se concentrarán nuevamente para diagramar la segunda huelga nacional contra las políticas del gobierno de Javier Milei.“La medida de fuerza es, para no seguir perdiendo puestos de trabajo y para que el Estado vuelva a tener la centralidad que necesitamos en todos los lugares del país”, fundamentó a Elonce el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.Y agregó:para ir construyendo, en conjunto, un gran paro nacional como el del 24 de enero, pero más contundente y para parar definitivamente la intención de Milei de privatizar el Estado”.en los diferentes lugares de trabajo, Muntes sostuvo que fueron “para debatir el Estado que queremos, porque el paro no sirve, sí la medida de fuerza para que los trabajadores tomen consciencia de lo que está pasando porque el que cree que se salva solo, está equivocado”. “Necesitamos mucha solidaridad”, reafirmó y repasó: “El 57% de la población en el país está por debajo de la línea de la pobreza”.“La inflación no se puede bajar por recesión; porque la inflación está bajando porque no estamos yendo a comprar para comer”, cuestionó el dirigente sindical.En la oportunidad, Muntes confirmó que“para plantear a la población por qué es necesario cuidar al Estado, la salud y la educación pública, las pymes y nuestros lugares de trabajo”. “La volanteada será el 18 en todo el país y con todos los sectores”, recalcó al fundamentar: “Si nos quedamos en nuestras casas y no debatimos el Estado que queremos, perderemos lo que necesitamos; que es contagiar a la población respecto de que nadie se salva solo”.“Ni bien se conozcan los índices de inflación, automáticamente vamos a esperar la convocatoria a paritarias porque necesitamos discutir cómo recuperamos el 18% que ya perdimos en el año. No tenemos que naturalizar el perder contra la inflación porque sino garantizamos a los poderes concentrados que puedan seguir avanzando sobre nuestros salarios”, sostuvo al respecto.