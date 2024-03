“Vamos a discutir la habilitación de Uber”, dijo Ríos, concejal del oficialismo

Enrique Ríos, concejal de Paraná del bloque Más para Entre Ríos, participó en el programa "Quién Dice Qué" de, donde compartió su visión sobre diversos aspectos de la gestión municipal y la situación política nacional.En primer lugar y consultado sobre su experiencia en el Concejo Deliberante, Ríos, expresó: “Toda experiencia es nueva porque hay nuevos actores, una nueva dinámica en un contexto social y siempre digo que estar en el concejo es una gran responsabilidad y un gran desafío. Entiendo que más allá de lo que uno sabe, estamos ante un momento nuevo”.“Hay un diálogo muy importante y creo que de alguna manera lo han expresado los distintos bloques que componen el concejo. Hay un espacio de diálogo y consenso. Por ejemplo, conseguimos el consenso necesario para declarar la emergencia del transporte público, lo que demuestra el consenso institucional y con la ciudadanía. También demuestra una madurez importante para la política y cumple con un mandato de la ciudadanía”, remarcó.Sobre el nuevo diagrama de transporte, mencionó: “Mañana está programada una reunión con la secretaria de movilidad donde se van a ir dando los primeros avances en esto que tiene que ver con la reestructuración de los recorridos. Quizás antes de los 30 días se pueda elevar a conocimiento de la ciudadanía la modificación de los recorridos”.Respecto al, opinó: “Hago una evaluación muy positiva del discurso, porque estuvo cargado de un diálogo permanente con los ciudadanos, de cara al vecino.Se dio un salto de calidad en el mensaje porque no se mira hacia atrás, sino que se trata de ver hacia adelante con compromiso de gestión para poder darle a los ciudadanos de Paraná mejores obras y servicios”.Interpelado sobre las formas y las decisiones nacionales, manifestó: “Desde el punto de vista político e ideológico, estoy en las antípodas de este proyecto. Entiendo que llega con un consenso y una legitimidad de origen votado por la ciudadanía. Veo que hay un gobierno nacional que no abona a la política del diálogo,Eso es un error. Las verdades se van construyendo y enriqueciendo con los aportes individuales para arribar a construcciones colectivas. Creo que hoy desde el gobierno nacional estamos ante una imposición y no de construcción colectiva”, agregó.Sobre la habilitación decomentó: “Es una problemática que se viene planteando desde hace mucho tiempo, sobre todo por parte de los taxistas y remiseros, donde ellos plantean una competencia desleal ya que el sistema de Uber no funciona de acuerdo con pautas establecidas y hay numerosas irregularidades que se han establecido., pero no podemos perder de vista que sea seguro y quienes hacen uso de este estén amparados por una normativa”, finalizó.