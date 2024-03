Fregonese confirmó que desde el viernes "empiezan a pagarse las complementarias"

Plan Provincial de Alfabetización

Alicia Fregonese, presidente del Consejo General de Educación, estuvo en el programa, de, y confirmó que “este martes, 11.30, estaremos firmando el acuerdo paritario. Si Dios quiere el viernes o después de ese día, ya se empiezan a pagar las complementarias. Esperamos llegar para el viernes. Ahora también se van a pagar las actividades que se realizaron durante el verano, actividades de Educación Física y demás”.Dijo que “entendemos que, en un año tan difícil, tan complejo, con los niveles de inflación que tenemos y con una situación nacional y provincial tan compleja, el diálogo debe ser permanente. A eso lo planteamos desde un principio de la gestión. Los sindicatos representan a los docentes y nosotros en el CGE también representamos a docentes y estudiantes. Ese diálogo tiene que ser siempre fluido. Por más que siempre no estemos de acuerdo, no se puede cortar”.Destacó que este año, por primera vez, hubo aumento salarial en enero en base a una base de cálculo basada en el mes anterior. “Ese es un rasgo distintivo, todos los aumentos los estamos dando con la base de cálculo del mes anterior. Antes era con base de cálculo de junio y antes de enero. Ahora es un reconocimiento a hacer justicia a una realidad inflacionaria que va comiendo los salarios”, dijo.Indicó que probablemente el 20 de marzo haya una nueva reunión con los gremios docentes. “El diálogo es permanente y hay una muy buena relación con los sindicatos”, señaló.Indicó que el gobierno está “conforme” y señaló que “se trabaja mucho, pero vale la pena. Ya arrancaron las clases, empezamos a trabajar en los ejes de políticas educativas que creemos prioritarios. Ya tuvimos el lanzamiento del Plan Provincial de Alfabetización”.En ese sentido, contó que “a raíz de los resultados de las últimas Pruebas Aprender y las Pruebas ERCE, se supo que el nivel de comprensión lectora de los chicos de tercer grado y sexto grado es muy bajo. Cinco de cada 10 chicos tiene comprensión lectora básica y en las poblaciones más vulnerables, en los estudiantes de tercer grado, seis de cada 10 tienen promedio bajo. Eso empezó como preocupación en la gestión anterior y surgió el Programa Aleer, que es un programa de alfabetización. Como nosotros entendemos que el problema existe, es de Entre Ríos, del país, que excede Argentina, y que además la situación del sistema educativo es compleja, nos propusimos profundizar y darle continuidad a lo que hizo la gestión anterior, llevándolo a un programa provincial. Incluimos nivel inicial (sala de cuatro y cinco años) y hasta tercer grado. El objetivo es afianzar la comprensión lectora, que los chicos puedan leer y escribir”.Con la pandemia “cayó un velo y nos dimos cuenta cómo eran realmente los aprendizajes. Lo vital y fundamental es que el estudiante esté en la escuela, la presencialidad. Cada día en el aula cuenta. Por eso el gobernador Rogelio Frigerio remarca que tenemos que tener los 190 días de clases. Cada día en la escuela es una nueva oportunidad de aprendizaje”.El plan de Alfabetización “se hará en toda la provincia, consta de 12 nodos, va a haber capacitación y mucho acompañamiento a docentes, directivos. Trabajaremos sobre un plan institucional de alfabetización. Trabajaremos sobre un eje muy importante que es la evaluación, entendiendo que hay que revisar las prácticas y saber qué es lo que pasa en las aulas con lo que nosotros hacemos y cuáles son los niveles de aprendizaje para poder corregir y mejorar las políticas”.“Entendemos que la educación va a depender de todos. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como gobierno. Pero más allá de eso la comunidad es muy importante para que las cosas sucedan. Desde el CGE, los funcionarios del gabinete y los distintos niveles jerárquicos tienen que estar para acompañar lo que sucede en el aula con los procesos de aprendizaje”, agregó.“Estamos haciendo un relevamiento, tenemos que conocer y hacer un diagnóstico. Así como hay aulas superpobladas, hay aulas que no tienen alumnos. Hay escuelas que están buscando matrícula, tienen una planta docente y les faltan alumnos. Necesitamos ese análisis para que ningún chico se quede sin escuela”, dijo.Informó que “necesitamos saber cuál es la demanda y cuál es la vacancia. Estamos haciendo relevamiento de todas las condiciones edilicias, que es un factor muy importante al momento de dar clases”.“Encontramos que el año pasado hubo más de 1300 adscripciones. Eso, en términos de dinero, significa más de 14 mil millones de pesos. Son personas que salen de la escuela para cumplir funciones en otros organismos”, dijo.Comentó que “el programa Patio Limpio, para poder abrir las escuelas, tenía un presupuesto de 74 millones de pesos anuales para 1440 edificios y en adscripciones se iban 14 mil millones. La adscripción genera una suplencia automática, pero esa adscripción se va por años a veces, hay gente que nunca conoció una escuela”.“El rol del docente es fundamental, necesita estar formado, tener buen acompañamiento, herramientas, un buen edificio. Estamos reduciendo las adscripciones para tener más herramientas para llevar a la escuela ya acompañar al docente en el aula y mejorar los procesos de aprendizaje. Para armar ese vínculo entre docente y alumno, es importante la presencia del docente”, agregó.“Hay que cambiar una cultura que llevó muchos años en formarse, en crearse. Necesita tiempo y demás, estamos trabajando en eso”, remarcó y dijo que “nosotros venimos a sostener lo que está bien, no venimos a romper, no somos fundacionales”.Este lunes se llevó a cabo una reunión del Consejo Federal de Educación, donde “estamos discutiendo un piso salarial. Este martes hay un encuentro paritario, están viendo si se puede hacer una oferta y estamos planificando qué se va a hacer y cuáles serán los ejes de trabajo entre la Secretaría de Educación de la Nación y las provincias”.Informó que “le estamos reclamando a Nación los fondos que se deben del FONID, que es un trimestre. Hace pocos días se depositó algo de la hora NEP. Seguiremos reclamando los fondos”.“Hay fondos de programas que tienen que llegar y necesita que nosotros hagamos rendiciones que quedaron pendientes para que nos envíen los fondos”, resaltó.La educación, dijo, “depende de la jurisdicción, pero es muy importante que el vínculo de Nación y provincia, tienda a atender la necesidad de cada provincia. Si bien nación tiene un piso de aprendizajes, que son los Núcleos Prioritarios de Aprendizaje (NAP), es importante que Nación pueda responder a las necesidades de cada jurisdicción y apoyar los programas de política educativa. Se plantea una Nación acompañando a las provincias”.“Vamos a trabajar en formación docente, alfabetización, la transformación de la secundaria, ejes que están tomando las provincias porque todas tienen básicamente los mismos problemas, y una Nación acompañando con fondos y equipos técnicos”, resaltó.