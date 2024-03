Fernando Cañete: en IOSPER “estamos trabajando para tratar de ir mejorando”

Clínicas y sanatorios

, presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), estuvo presente en, que se emite por, para conversar acerca de la situación actual de la obra social, los desafíos que tiene por delante, las paritarias que llevaron en el último tiempo y las falencias que presenta para los afiliados.Respecto a la situación de la obra social: “Lo primero que nos ocurrió fue soportar la devaluación de agosto del 22,8%, que la verdad a las finanzas de la obra social repercutió al mín. Nos licuó prácticamente todos los fondos que teníamos de reservas, pero como estábamos sólidos económicamente nos permitió que financieramente pudiéramos seguir cumpliendo con los compromisos asumidos. Lo que tenemos avanzado es cumplir en tanto y en cuanto la provincia siga enviando los fondos cómo venía ocurriendo el compromiso del pronto pago. Es un elemento que nos parece importante”.Acerca de la importancia de pronto pago, explicó: “Es la cancelación de la presentación de la factura a 24, 48, 72 y 96 horas de su presentación. Lo venimos haciendo con sanatorios: son 850 millones de pesos mensuales su facturación, la federación médica 800 millones, bioquímicos 300 millones, anestesistas 150 millones. Todas esas facturaciones la venimos cumpliendo con el pronto pago”.“A pesar de que estamos muy ajustados,A partir de marzo, hemos equiparado los valores prestacionales del Ministerio de Salud en un 70%, es decir, del 100% que le pagamos al privado, el 70 por ciento le hemos actualizado los valores arancelarios. Todo esto lo podemos hacer gracias a un manejo con mucha austeridad durante el 2023 y tratamos de seguir manteniéndolo de la misma manera”, enunció.En esa línea,Por otro lado, ponderó el aumento a los prestadores que lleva hasta el momento, que llegará al 56% teniendo en cuenta los valores que se pronostican para febrero: “Vamos a estar por encima de la inflación y esto amerita la comprensión de los prestadores que pretenden un aumento mayor. Dada la realidad es que seguimos manteniendo este vínculo con estos porcentajes de aumento”.Consultado sobre este punto, manifestó: “Lo último que hemos hecho es el mejoramiento de algunos módulos muy particulares con mucha tasa de uso tratando de acompañar. Ellos me expresaron que las paritarias salariales de ese sector fue un porcentaje interesante. Vamos a tratar de acompañar mejorando los aranceles para que no tengan ningún tipo de inconveniente y tengan los recursos para pagar los salarios”.Al mismo tiempo, Cañete reconoció la promesa de campaña del gobierno provincial: “Nosotros teníamos el 4% de la contribución patronal del personal activo. En ese momento, el gobierno anterior asumió el compromiso de ese 4% llevarlo al seis por ciento. Efectivamente ocurrió. Lo que le hemos pedido al gobernador Frigerio es la contribución patronal del sector pasivo, que hoy está en el aporte del 2%, ver la posibilidad de ir mejorándolo. Tal vez este no sea el momento, pero al menos que esté en agenda para ir mejorando los recursos de la obra social”, expresó.Consecuentemente sobre este tema, expresó: “Al jubilado se le retiene el 3% y la contribución patronal es el 2%. Lo que hemos pedido es analizar en el tiempo pero que esté dentro de la agenda para tener un tipo de mejora”.Sobre este tema, en primer lugar apuntó: “Tenemos algunas situaciones muy particulares. Nos falta la cuestión del ambulatorio de neurólogos. Nos falta todo lo que son odontólogos en todo el territorio de la provincia. Hemos firmado en muchos lugares de la provincia, pero sigue faltando. Mañana se autoriza en directorio la inscripción de un odontólogo de Paraná y uno de Concepción del Uruguay, sumado a los que ya existen nos va habilitando a dar cobertura a todos los afiliados”.Consecuentemente, amplió: “Por ejemplo, tenemos como política definida la derivación para aquellos afiliados que tienen la necesidad de cirugías neurológicas por Parkinson, donde lo derivamos al Podestá. De allí en más, estamos viendo algunos requerimientos que se hacen en Entre Ríos, pero todavía no tenemos la garantía de poder brindar ese servicio hasta que haya una casuística que avale la prestación”.Ante esta situación, reconoció que todavía hay muchos “producto de la necesidad o la misma decisión de que se decida rápidamente una petición. Por ejemplo, un medicamento estamos hasta que se entrega un medicamento en un lapso entre 15 y 20 días. Algunos afiliados consideran que es muy largo y por eso tenemos el amparo. Tenemos amparo por bomba de insulina, la cuales nosotros depende el informe de auditoría.”.Acerca de este encuentro, Cañete resumió que sirvió “para fortalecer el directorio, para hacerle tres propuestas: la creación de la agencia de la evaluación de tecnología, el seguro que permita atacar o contar con las reservas para poder cumplir con medicamentos de alto costo o enfermedades raras y la posibilidad de elaborar un PMO entrerriano que nos permita garantizar la prestación de servicio que necesita el entrerriano y el afiliado; y romper el lobby empresarial”.