Llaryora: "Ponemos al Banco de Córdoba para que la gente pueda pagar la luz"

El Gobierno de Córdoba advirtió sobre el arribo de facturas de energía eléctrica con fuertes aumentos debido al retiro de subsidios nacionales, por lo que lanzó este lunes un plan oficial en el que se ofrecerán hasta tres cuotas para el pago de la boleta.



La medida abarca a todos los usuarios a través de las tarjetas de crédito Cordobesa (Visa y Mastercard) emitidas por Bancor (Banco de Córdoba).



"Es increíble, pero tenemos que poner al Banco de Córdoba para que la gente pueda pagar la luz", dijo el gobernador, Martín Llaryora, en el tradicional almuerzo anual de la Fundación Mediterránea, un par de horas después de haber presentado el acuerdo entre Bancor y Epec en el Centro Cívico.



El denominado “Plan de Financiamiento de Energía Eléctrica” será para quienes reciban las boletas con incrementos. Los usuarios de las zonas residenciales de categorías N2 y N3 serán exceptuados. Esta iniciativa busca aliviar la carga financiera que representa el aumento para los consumidores.



El propio gobernador confirmó que "habrá tres cuotas a una tasa preferencial" para los clientes residenciales y que las pymes podrán "pagar en cuotas el incremento" que tengan respecto de las boletas anteriores.



"Ustedes que tienen pymes, deben saber que todo el incremento que deban soportar en el costo de los consumos va a poder ser financiado en tres cuotas; lo hacemos así porque seguramente no lo esperaban y no pudieron ahorrar o prepararse", les dijo a los empresarios reunidos en el Hotel Quinto Centenario.



"En este cuello de botella, que no estaba previsto, vamos a financiar a las pymes, a los parques industriales y a los vecinos", amplió Llaryora.



Y aseguró: “En este momento en particular, el Estado tiene que tener un rol que es el de contener y ayudar. La crisis no nos tiene que detener y hay que tomar medidas".