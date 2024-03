Política

Jornada de lucha

Lunes 11 de Marzo de 2024

ATE Entre Ríos se movilizará hacia el Túnel Subfluvial por el paro nacional

“Necesitamos pararle urgentemente la mano para que no siga cerrando dependencias del Estado, para que no lleve adelante el DNU y la ley ómnibus no tenga efecto”, expresó a Elonce Oscar Muntes, secretario general de ATE.