ATE Entre Ríos realizará una volanteada en el Túnel subfluvial

Este martes la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo una medida de fuerza a nivel nacional contra las políticas públicas de “licuadora y motosierra” del presidente, Javier Milei. Además el representante del gremio, Julio Luján, detalló que el paro también es contra la medida del gobierno nacional de “romper los organismos nacionales que garantizan derechos a la población”.



En Entre Ríos la modalidad del paro puede llevarse a cabo de dos maneras diferentes según la repartición: Una es sin concurrencia al lugar de trabajo como tiende a hacer el área de educación y la otra es de manera activa, con retención de servicios y llevando a cabo asambleas como suele realizar el área de salud y Casa de Gobierno.



Más allá de cómo lleve a cabo cada organismo estatal, este martes ATE primero realizará una concentración en su sede a las nueve de la mañana y luego se dirigirán hasta las inmediaciones del Túnel Subfluvial para realizar una volanteada junto con otras organizaciones sociales y sindicales.



Según detalló el representante de ATE, por el momento en Entre Ríos no se llevarán a cabo medidas de fuerza contra el gobernador de la Provincia, Rogelio Frigerio, y justificó: “Tuvimos discusiones paritarias y no han echado compañeros, esas son dos cosas que nosotros consideramos importantes y las valoramos”.



Por otro lado, Luján advirtió que vienen discutiendo con la gestión Provincial porque las recomposiciones salariales no llegaron a alcanzar los índices inflacionarios. En este marco el gremialista indicó: “Consideramos que la paritaria es el mejor ámbito para discutir, esperamos que podamos empezar a recuperar lo que perdimos porque en tres meses fue más del 10% del salario y si seguimos así en seis meses nos quedamos sin sueldo”. (APF)