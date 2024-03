Oficializaron anulación de suba salarial para Milei y otros cargos del Ejecutivo

A través del Decreto 235/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, se dejó sin efecto la normativa mediante la cual el Presidente se había fijado un incremento del 48% para él y los cargos jerárquicos del Gobierno Nacional: “Fíjanse las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidas las comprendidas en el Decreto Nº 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07, y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, conforme los montos vigentes al 31 de diciembre de 2023″.al señalar: “Las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo nacional, incluidas las comprendidas en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07, y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, no podrán ser establecidas en el marco de la homologación de las Actas Acuerdo que se celebren conforme la negociación colectiva de trabajo para la Administración Pública Nacional, salvo disposición expresa en contrario y se fijarán de forma independiente”.La aclaración surgió luego del enfrentamiento en redes que mantuvo el Jefe de Estado con la ex mandataria y dirigentes de la oposición. Fue la diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, quien realizó la denuncia en medio de la polémica por las dietas de los miembros del Congreso. A modo ilustrativo, la legisladora compartió una tabla con los sueldos de los principales escalafones. Allí señalaba que el Presidente de la Nación cobró $4.068.738 en enero y en febrero pasó a cobrar $6.025.801. En tanto, un subsecretario de Estado pasó de $2.981.513 a $4.418.575.“Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, anunció en medio de la polémica.Finalmente, la marcha atrás fue oficializada este lunes. “Desde la asunción del actual Gobierno Nacional se han tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr una eficiente y eficaz asignación de los escasos recursos disponibles. Que frente a ese gravísimo cuadro de situación no hay más alternativa posible que el ajuste de las cuentas y de las finanzas públicas, en especial, de aquellos que han asumido responsabilidades políticas superiores”, argumentó el Poder Ejecutivo.

“La realidad imperante obliga a modificar ese criterio o metodología de fijación de las retribuciones de las Autoridades Superiores. En un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo”, se resaltó en los considerando del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, y que lleva las firmas del presidente y de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse.