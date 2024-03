Pichetto: “Para mediados de abril, la ley ómnibus tiene que estar sancionada”

El titular del bloque de diputados nacionales Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, sostuvo este domingo que “para mediados de abril” la nueva versión del proyecto de ley “ómnibus” que envíe el Gobierno “tiene que estar sancionada” en ambas cámaras del Congreso.“Yo creo que se puede avanzar con mucha más rapidez que en el anterior debate y creo que para mediados de abril esta ley tiene que estar sancionada. No quiero poner fechas, pero me parece que sería un plazo razonable en las dos cámaras”, indicó.En diálogo con Débora Plager por Radio Rivadavia, el rionegrino consideró que “si el marco de la ley es razonable y hay apoyo de los gobernadores, la ley sale”.“Estoy convencido de que podemos avanzar positivamente. Hay buena voluntad. La opinión de los gobernadores va a ser muy importante para que la ley pueda salir y avanzar más rápidamente”, insistió.También reveló detalles de la conversación que mantuvo con el ministro de Interior, Guillermo Francos, quien le adelantó parte del contenido de la reedición de la "ley de Bases y Puntos de Partida" que el Poder Ejecutivo está terminando de redactar antes de volver a enviarla al Parlamento.“El ministro me explicó el proyecto y la iniciativa de la ley ómnibus. Es un esquema mucho más acotado. Tiene más que ver con lo fiscal que con otros temas. Se han suprimido temas de la ley ómnibus que eran polémicos, como los temas de cultura, formas de los contratos, código civil, la parte judicial”, puntualizó Pichetto, y precisó que la propuesta de ley estaría condensada en “149 artículos”.De esta manera, el diputado opositor descartó que se tome como base el proyecto votado en general cuando se cayó el tratamiento en recinto.Sobre los lineamientos generales del proyecto, indicó que el corazón de la iniciativa será la reforma “fiscal”, aunque quedará afuera el aumento de retenciones que había generado tanta polémica en el primer intento de aprobación del Gobierno de la ley ómnibus.En cambio, sí se incluiría, de acuerdo a los conversado con los gobernadores, la reposición del impuesto a las Ganancias, rebautizado como “impuesto a los ingresos personales”.“Va a haber moratoria para las pymes, comerciantes y sectores productivos. Se mantendría la parte de hidrocarburos. Se haría una emergencia y delegación de facultades más corta y más precisa. El tiempo sería un año, pero las delegaciones serían más detalladas y precisas”, insistió.Además, Pichetto confirmó que la lista de empresas a privatizar se reduciría sensiblemente en cantidad respecto de la primera versión, que englobaba cuatro decenas de compañías públicas que se declaraban sujetas a privatización.Sobre los principales puntos de conflicto que podría tener la discusión, mencionó el piso del impuesto a las Ganancias y también la determinación de la fórmula de movilidad jubilatoria.