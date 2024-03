Diana Mondino cuestionó los créditos a jubilados: "Por definición van a morir"

Diana Mondino cuestionó los préstamos a los jubilados: "Si sos un jubilado es casi seguro que te vas a morir ¿para qué estás haciendo este tipo de cosas?" ?? pic.twitter.com/WYvV2gTh9N — El Destape (@eldestapeweb) March 10, 2024

Ampliación británica sobre zona marítima de Malvinas

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, dio una insólita definición al cuestionar los créditos que brinda ANSES a los jubilados, al remarcar que "es casi seguro que se van a morir".En “La Noche de Mirtha”, el programa que conduce Mirtha Legrand, le consultaron por las supuestas irregularidades en la contratación de seguros en ANSES y los créditos para jubilados. En ese marco, la canciller planteó: "Es absurdo porque todos por definición todos nos vamos a morir, y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo este tipo de cosas?", preguntó.Del programa también participaban las periodistas Dominique Metzger y Mónica Gutiérrez, y el conductor Julián Weich.Tras la respuesta de la canciller, Gutiérrez intentó redirigir la atención y, señaló la vitalidad de la conductora, quien cumplió cumplió 97 años hace dos semanas. Asimismo, expresó: "Uno puede vivir hasta los 106 años, ¿no, Mirtha? Por lo menos. No es tan seguro que nos vayamos a morir".Fue así que Mirtha Legrand retrucó: "Yo pienso vivir muchos años más”.En otro pasaje del programa televisivo, la canciller habló de la chicana tuitera a su par británico, David Cameron, y de la decisión de Reino Unido de ampliar en miles de kilómetros cuadrados la zona de prohibición de pesca alrededor de las Islas Malvinas."No le podemos golpear con un misil el avión. No pasa por territorio argentino para ir, o sea el avión viene volando desde otra parte, y te enteras una vez que el señor está ahí. Y si te hubieses enterado, ¿qué vas a hacer?", planteó luego de que Gutiérrez y Metzger le consultaran al respecto.Para Mondino, "a un inglés reírse con el idioma inglés le duele más que una de las tantas cartitas que la Argentina continuamente ha enviado", en referencia a los reclamos diplomáticos que se envían desde el Ministerio.Además, remarcó que la resolución de la ONU que dispone que ambas naciones deben sentarse a negociar, aunque subrayó que "Inglaterra nunca ha querido y Argentina sí"."La chicana, que es lo que le hice, le duele mucho más que otra cartita más. Obviamente la mandamos, la certificamos en la ONU, hay un lugar en la que después se vota", se jactó sobre las presentaciones diplomáticas.