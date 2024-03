Cristina Kirchner a Milei: "Admita que firmó, cobró y lo pescaron"

Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo… pic.twitter.com/hLLb1v4aqb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

¿Cuál es la diferencia entre los acuerdos de enero y febrero?

En el marco del fuerte cruce que comenzó Javier Milei con Cristina Kirchner tras culparla por el excesivo aumento salarial al Poder Ejecutivo, la exvicepresidenta volvió a responderle al primer mandatario exponiendo las actas de los acuerdos firmados en enero y febrero, donde se establecen los puntos de la suba de sueldos para el presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios."Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron", disparó Cristina en el inicio de su descargo.Y continuó: "Mire, acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios", especificó la exfuncionaria."Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete", finalizó, no dejando lugar a dudas de que, nuevamente, el presidente intentó utilizarla para tapar sus propios errores.Conjuntamente con sus palabras, Cristina Kirchner subió dos imágenes que muestran los decretos de enero y febrero para el aumento de salarios en el Poder Ejecutivo, lo que contempla al presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios.El primero, es decir, el de enero señala que "el porcentaje de incremento salarial al que refiere la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 1° del presente no se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL".Sin embargo, el acuerdo firmado en febrero establece exactamente lo contrario: "El porcentaje de incremento salarial al que refiere la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 1° del presente se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL", lo cual deja en evidencia que el fuerte aumento otorgado por Milei a sí mismo fue intencional.