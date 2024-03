Alberto Fernández: “Javier Milei nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión”

Lamento que, después de tener que disculparse por el champán, ahora el presidente tenga que retractarse por haber aumentado su sueldo y el de sus funcionarios en un 48%. Javier Milei nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión, como cuando en campaña dijo que no se iba a juntar… pic.twitter.com/cGCvZMxufl — Alberto Fernández (@alferdez) March 9, 2024

A las críticas que le realizó Cristina Kirchner por el aumento de sueldo que Javier Milei firmó para los puestos jerárquicos del Poder Ejecutivo, se sumaron las de Alberto Fernández. El ex presidente apuntó contra el referente libertario por incrementarse el salario a más de $6 millones de bruto, pero además criticó distintos aspectos de su gestión."Lamento que, después de tener que disculparse por el champán, ahora el presidente tenga que retractarse por haber aumentado su sueldo y el de sus funcionarios en un 48%. Javier Milei nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión, como cuando en campaña dijo que no se iba a juntar con la casta política de Juntos por el Cambio, pero terminó haciéndolo para poder llegar a la presidencia en el balotaje", escribió Alberto Fernández en su cuenta de la red social X.El ex presidente recordó que en el 2020 "excluí a las autoridades superiores del aumento homologado para empleados del Estado" y señaló que "en mi gobierno enfrentamos al FMI. No nos sometimos a sus condiciones. No nos endeudamos con exportadores en deudas que tomaron con sus casas matrices. No nos abrazamos ni llamamos a ningún dirigente estadounidense 'mi presidente'".Posteriormente, Fernández utilizó la publicación para resaltar que en su gobierno se alcanzó "la tasa más baja de desocupación de los últimos 34 años", "la industria creció en tres de los cuatro años", "terminamos con el espionaje interno y jamás ejercimos violencia institucional" y "trabajamos por ampliar los derechos de las mujeres". "Por todo eso, fuimos mucho mejores de lo que usted es", analizó.Para concluir, le pidió a Milei que "no descargue en otros u otras sus responsabilidades y sus errores. Detesto estos debates por las redes sociales. Pero es el modo que usted elige. Con el respeto que me merece su investidura, le pido que revise el rumbo que le está dando a nuestra Patria. Es demasiado doloroso para millones de argentinos y argentinas".