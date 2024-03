Torres: “Hay grandes posibilidades que salga la Ley Ómnibus”

Política Los principales puntos de la nueva ley Bases que impulsa el Gobierno

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó este sábado que existen "grandes posibilidades" de que "salga" la Ley Ómnibus que propone el Gobierno nacional, ya que se han "dejado de lado" los puntos que generaban conflicto."Hay grandes posibilidades que salga la Ley Ómnibus. Lo que se presentó, deja de lado los puntos que más discusión tenían. No están las retenciones dentro de lo que se planteó, ni el capítulo de pesca", aseguró Torres en diálogo con Radio Rivadavia.El gobernador sureño también se refirió al tema del retorno del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, otro de los puntos que se discutieron en el marco de la reunión que tuvieron ayer los mandatarios provinciales con representantes del Poder Ejecutivo."Cuando se habló de ganancias, que es el punto que más aversión genera, porque estamos en un contexto de guarismo inflacionario, más allá de que esté bajando. Es muy difícil retrotraer la medida en esta situación", consideró Torres.Por otra parte, Torres celebró el "cambio de actitud" del Ejecutivo, aunque lamentó la ausencia de funcionarios del Estado nacional en la segunda cumbre de gobernadores patagónicos. "Me hubiera gustado que algún funcionario estuviese en la reunión que hubo en la Patagonia", subrayó.A su vez, el gobernador dijo que tiene que haber "medidas ejemplificadoras" contra las publicaciones que generan odio en las redes sociales."Hay presentaciones hechas por distintas ONG. Tiene que haber medidas ejemplificadoras para que estas cosas no vuelvan a pasar, que no se vuelvan a reír de un chico con discapacidad", sostuvo.En este sentido, Torres manifestó que lo que se vio de la "trazabilidad de redes y como se van digitando según quién es el enemigo coyuntural es gravísimo".