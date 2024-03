Así quedó el nuevo Salón de los Próceres: el mensaje al colectivo de mujeres

Salón de los Próceres Argentinos. pic.twitter.com/4L595dO7jv — Casa Rosada (@CasaRosada) March 8, 2024

Política El Gobierno le cambia el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente de la Nación Karina Milei presentó hoy la remodelación del ex Salón de las Mujeres, que de ahora en más conmemorará a los Próceres Argentinos, y calificó al movimiento feminista como una expresión militante momentánea.La secretaria general de la Presidencia mostró los cambios que se realizaron a través de un mensaje que se publicó en la cuenta oficial de X de la Casa Rosada, donde se puede escuchar su voz en off."Nosotros venimos a honrar a los próceres de nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina un país grande, muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos", dice Karina Milei en el audiovisual."Celebramos a los héroes de la Independencia y celebramos a los protagonistas de nuestros mejores años. Próceres que dieron su vida por la patria", afirma la hermana del Presidente, mientras el video muestra imágenes del ex mandatario nacional Julio Argentino Roca, entre otros personajes celebres de la historia Argentina."Esta administración no va a promover desde el Estado militancias que generan discordia y división entre los argentinos", dice la secretaria general de la Presidencia mientras se puede ver una lámina con la imagen del ex presidente Bartolomé Mitre cubriendo el cuadro de Juana Azurduy."No importa la gran historia, la gran gesta argentina. Homenajes que son válidos hoy y lo serán dentro de 100 años y no el guiño político estéril a un movimiento militante del movimiento militante del momento, que las mujeres argentinas tampoco necesitamos", cierra Karina Milei.