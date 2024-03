Marcelo Pagani: “La paritaria debería mantenerse abierta debido a la inflación”

El gremio docente AGMER aceptó la propuesta salarial presentada por el gobierno, aunque la declaró insuficiente. En este sentido, el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, brindó detalles sobre esta decisión a conPagani explicó: "Históricamente, cada propuesta salarial que hemos aceptado la hemos caracterizado de insuficiente porque lo que disputamos los trabajadores nunca llegamos a lo que efectivamente necesitamos".Respecto a los aspectos positivos de la propuesta, Pagani destacó que se logró incrementar el cargo inicial de 8 a 22 puntos, así como también avanzar del 18 al 19 en la antigüedad. Sin embargo, señaló que “la paritaria debería mantenerse abierta debido al proceso inflacionario, además las discusiones se deben realizar de manera bimestral o trimestral”.El secretario general también destacó la necesidad de una revisión urgente de los criterios del adicional por traslado que reciben los docentes que viajan entre ciudades.AGMER solicita que la convocatoria para discutir el salario de marzo se realice antes del 9 de marzo, teniendo en cuenta la próxima publicación de la inflación de febrero. Pagani afirmó: "No más allá del 20 debemos comenzar las charlas, entendiendo que no siempre se resuelven en una primera o segunda reunión, y atendiendo a eso es necesario tomar previsiones y juntarse con antelación".En cuanto al procedimiento de liquidación de la propuesta aceptada, Pagani explicó que se realizará antes del 15 mediante una planilla complementaria, que incluirá además los porcentajes del FONID y el Fondo por Conectividad.Sobre el tema del paro, Pagani enfatizó que “el ejercicio del derecho constitucional al paro está dentro del marco legal establecido” y que no existe posibilidad de declararlo ilegal si se cumplen las normativas correspondientes.