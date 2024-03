Reunión entre gobernadores y Nación: hubo avances por Ley Ómnibus

Los dos ministros que Javier Milei eligió para reencauzar las relaciones con los partidos políticos dialoguistas recibieron esta tarde a todos los representantes de las provincias en la Casa Rosada.El objetivo principal del Gobierno es aprobar sin dilaciones, sobre todo, las privatizaciones y las facultades extraordinarias para el Ejecutivo. Desde las 15, escuchaban los reclamos de los distritos y les planteaban propuestas -principalmente fondos a través de un nuevo pacto fiscal- a cambio de apoyo a la ley Ómnibus reversionada.Según describió Jorge Macri al término del encuentro, acordaron avanzar con una Ley Ómnibus “parecida a la anterior” pero con los temas que cuentan con acuerdos.“Celebro la vocación de diálogo del Gobierno”, agregó Ignacio Torres, gobernador de Chubut, quien relató que avanzaron en "una agenda de crecimiento y desarrollo".El encuentro tuvo lugar una semana después de la convocatoria del primer mandatario en la Asamblea Legislativa al resto de la clase política, a cambio de un nuevo pacto fiscal que alivie sus cuentas y con vistas a firmar un acuerdo de 10 puntos de consenso básicos en mayo. Los encargados de llevar el diálogo son el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero a último momento sumaron al Secretario de Hacienda, Carlos Guberman; del Interior, Lisandro Catalán; y al Secretario Ejecutivo de Gobierno, Jose Rolandi.Tras el encuentro, el gobernador Osvaldo Jaldo, de Tucumán, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el Ministro del Interior, Guillermo Francos, brindaron una conferencia de prensa."La convocatoria es una señal clara, una muestra de federalismo del gobierno nacional. Esto tiene que ver con profundizar el diálogo que venimos sosteniendo los gobernadores de los diferentes espacios con el gobierno nacional. Nos entregaron diferentes puntos de la Ley Bases condensada, donde seguramente luego se van a ampliar con los artículos que se nos van a presentar a cada uno de los gobernadores. Es una decisión que sin dudas tiene que tomar luego el Congreso de la Nación. Como gobernadores nos comprometimos a ayudar y colaborar, porque queremos que a este gobierno nacional le vaya bien. Si eso ocurre le irá bien a las provincias y a los argentinos", dijo Jaldo.Dijo que "un gran número de gobernadores se han comprometido y dieron su acuerdo a estos proyectos de la Ley Bases. Trabajaremos con nuestros legisladores para que se le pueda dar la sanción en el Congreso".El gobernador Rogelio Frigerio, en tanto, indicó que "lo importante es que resolvamos problemas para la gente. Que trabajemos como hoy, largas horas sobre temas concretos que hacen que la gente pueda vivir mejor en un país que está devastado. Es lo que ha encontrado el gobierno y lo que hemos encontrado muchos en nuestras provincias, enormes problemas para los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos en resolverlos. Muchos tienen que ver con cambios en la legislación. Por eso la necesidad de volver a discutir estos instrumentos que necesita el presidente para resolver gran parte de estos problemas. Esperemos poder dar esta discusión lo más rápido posible en el Congreso. Esto tiene que ver con un toma y daca, sino con convicción"."Creo que los 10 puntos que planteó el presidente sobre el Pacto de Mayo son un norte para la Argentina, que hay que acompañar. Creo que esta nueva Ley Bases que aglutina grandes acuerdos previos es un camino que hay que transcurrir. Después discutamos qué cosas necesita la Nación y qué cosas las provincias para llevar adelante sus obligaciones. Fue una reunión muy productiva", agregó.Por su parte, Francos señaló que "la Ley Bases es la que tiene los consensos que se habían obtenido en Congreso, es una ley de menos artículos pero abarca los temas más importantes, que también le interesan a las provincias: declaración de emergencias, facultades delegadas, el régimen hidrocarburífero, régimen de protección a las grandes inversiones, entre otros".Respecto al FONID y el Fondo del Transporte, dijo que "muchos gobernadores lo han planteado pero el gobierno tiene una posición tomada al respecto, no está dentro de los recursos nacionales ni competencias nacionales. Escuchamos y veremos si tenemos alguna forma de encarar esos temas pero hasta ahora entendemos que no es competencia de la Nación"."Siempre hay reclamos recíprocos entre Nación y provincias, no es que hubo un reclamo concreto. Varios gobernadores hicieron referencias a que había temas pendientes de Nación y provincias de tiempos anteriores, como vinculados al Pacto Fiscal", indicó.Adelantó que "el gobierno va a presentar un proyecto de ley que va a incluir una fórmula de actualización de las jubilaciones y va a presentar un proyecto vinculado a los ingresos de la cuarta categoría. En función de lo que hemos escuchado hoy y habiendo entendido las problemáticas de las provincias, trabajaremos para adecuar la norma y generar la mayor cantidad de consensos y obtener su aprobación. Habrá que ver si se llega para abril o no".