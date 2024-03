Frigerio: “Nuestro compromiso con la igualdad de género ya está en marcha”

El gobernador Rogelio Frigerio publicó un mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Anunció las acciones que puso en marcha en la provincia para “terminar para siempre con la violencia de género”, tales como la creación de estadísticas y un abordaje integral de la problemática.“Nos propusimos abordar la cuestión de género de manera integral, ocupándonos, en primer lugar, de tener estadísticas, porque no se puede transformar lo que no se conoce. Además, trabajamos en un conjunto de iniciativas articuladas que se vinculan a la salud de las mujeres, a su integridad física y a su empoderamiento económico”, anunció el mandatario en sus redes sociales.En un amplio repaso de las desigualdades basadas en el género, Frigerio citó el informe Women, Business and the Law 2021, del Banco Mundial, y describió que “las mujeres ganan, en promedio, casi un 30 por ciento menos que los hombres por el mismo trabajo a nivel global”.También puntualizó que “las mujeres en Argentina dedican aproximadamente el doble del tiempo que los hombres a tareas domésticas y de cuidado no remuneradas”.Respecto de la provincia, subrayó que “en Entre Ríos, los hombres representan un 63,7 por ciento de la tasa de actividad, mientras las mujeres constituyen el 46,4 por ciento. Y en cuanto a las personas que realizan tareas de cuidado, casi el 80 por ciento son mujeres”.“Los ejemplos, tristemente, sobran”, advirtió el mandatario.Sin embargo, Frigerio destacó que “la deuda más grande que tenemos con respecto a este tema sea la de terminar para siempre con la violencia de género, una prioridad de nuestra gestión”.“De 15.000 casos registrados de violencia en nuestra provincia, el 90 por ciento corresponde a mujeres y niñas; un llamado de atención al que no podemos dejar de responder”, indicó y propuso que “hay que atender la urgencia y también atacar el problema de raíz. Porque no se trata sólo de poder salir de una situación peligrosa; tenemos que identificar cuáles son sus causas más profundas, y para eso es esencial trabajar en la educación que le damos a las futuras generaciones”.En ese marco, anunció que desde el Ministerio de Desarrollo Humano se trabajará en la generación de estadísticas “porque no se puede transformar lo que no se conoce”, y que avanzarán “en un conjunto de iniciativas articuladas que se vinculan a la salud de las mujeres, a su integridad física y a su empoderamiento económico”.Sumado a eso, “otro objetivo prioritario que nos proponemos es el empoderamiento económico de las mujeres y su acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones que los varones”, ratificó.“Las mujeres se ganan los lugares por su esfuerzo y su capacidad, y lo hacen aun cuando les cuesta muchísimo más que a los hombres”, describió el mandatario, y reiteró: “Queremos que tengan el mismo acceso a los espacios de decisión y al mercado de trabajo. Yo no quiero una provincia donde, a las mujeres, todo les cueste más por el sólo hecho de ser mujeres"."Quiero una provincia justa e igualitaria, donde las mujeres tengan lo más valioso que deben tener: libertad. Libertad para elegir, para ser dueñas de sus vidas y para llegar adonde sea que quieran llegar sin límites ni condiciones”, explicó.Para concluir, el gobernador entrerriano aclaró que “todavía queda mucho por delante, pero ya comenzamos”. “En Entre Ríos, estamos viendo y avanzando con acciones concretas. Nuestro compromiso con la igualdad de género ya está en marcha”, aseguró.