Cumbre del Gobierno con gobernadores: presencias y los motivos de las ausencias

Política El gobernador de Santa Fe no participará de la reunión en Casa Rosada

Los gobernadores presentes

El Gobierno repasa la lista de los representantes de todas las provincias que asistirán a Casa Rosada y mantiene la esperanza en dar los primeros pasos para reconstruir el diálogo con los representantes de los distintos distritos.En las últimas horas, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decidió permanecer en Santa Fe debido a la escalada de violencia que se vive en la ciudad de Rosario, que dejó el saldo de dos taxistas asesinados y un colectivero baleado. Por eso, a raíz del estado de emergencia, en su lugar, enviará a la vicegobernadora Gisela Scaglia.A las ausencias se suman los kirchneristas Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), los más reticentes al Pacto de Mayo que también enviarán a sus vicegobernadores a dar el presente y a participar del intercambio. Se espera que a las 15, Teresa Madera, la segunda de Quintela y el histórico Eber Solís asistan a la reunión que encabezará el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.El primero en notificar que no participaría fue el mendocino Alfredo Cornejo, quien se encuentra de viaje en Canadá en el marco de la Prospectors and Developers Association, la mayor feria de empresas mineras de la región y ,en representación de la provincia, estará Hebe Casado. Si bien su par de San Juan, Marcelo Orrego, también viajó al país norteamericano, estará presente en el Salón Eva Perón de Casa Rosada tras aterrizar en el país.Al respecto, el sanjuanino remarcó: "Vamos a trabajar con el este Gobierno. En la Argentina los procesos democráticos se respetan. Hay un nuevo Presidente, que está claramente en una posición de seguir desarrollando la minería".En la misma línea, destacó el punto 6 del Pacto de Mayo que habla de la explotación de recursos naturales y puntualizó "en ese sentido vamos a trabajar para poder acompañarlo en todo lo que sea mejorar la calidad de vida de los argentinos".Contra todo pronóstico, el gobernador Axel Kicillof (Buenos Aires) optó por participar de la reunión convocada por la administración libertaria para calmar la tensión entre las partes.Sin la presencia de Milei, que no se descarta que "pase a saludar", ni del ministro de Economía, Luis Caputo, Francos y Posse ordenarán las primeras líneas del debate que, según supo la agencia Noticias Argentinas, se dedicará a discutir "los temas más urgentes".En la previa, confirmaron asistencia Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Valdés (Corrientes).También lo hicieron, Jorge Macri (CABA), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).