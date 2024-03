Video: el exabrupto de una diputada entrerriana ante la Bicameral de DNU

La diputada entrerriana de Unión por la Patria, Ana Carolina Gaillard, apuntó en forma contundente contra el oficialismo y los bloques aliados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo a los que acusa de dilatar el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023: "¡Déjense de hacer los pelotudos!", les espetó.En medio de una reunión picante, Gaillard apuntó contra el PRO y la UCR que firmaron un pedido, junto al senador salteño Juan Carlos Romero, para pedir el tratamiento de manera cronológico de los más de 100 DNU previos al 70/23, que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado."Acá hay cómplices de esta maniobra dilatoria, no es solo La Libertad Avanza, es el PRO y es parte de la Unión Cívica Radical, que no se asumen en su responsabilidad de diputados y senadores para sentarse en el recinto y rechazar el DNU", lanzó Gaillard.En esa línea, continuó: "Por eso, hoy hemos traído el dictamen de rechazo porque no queremos seguir haciéndole el caldo gordo a la LLA y a Javier Milei, que no quiere mandar a los funcionarios a explicar este DNU"."Mientras nos entretienen en esta comisión, que van y que vienen. La gente no es tonta, ¡déjense de hacer los pelotudos y de mirar para otro lado!", reclamó la legisladora que tuvo otras intervenciones del mismo calibre en los encuentros previos.Mientras otros legisladores le reclamaban por el exabrupto, la legisladora resumió: “le están faltando el respeto a toda la sociedad”, remarcó. Fuente: (NA)