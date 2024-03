Macri aseguró que el PRO apunta a reorganizarse y “volver a estar juntos”

El ex presidente Mauricio Macri dijo hoy, al visitar ExpoAgro 2024, que el PRO se está "reorganizando" y que la idea para sus principales dirigentes es "volver a estar juntos".Macri está por asumir nuevamente en la presidencia del partido que fundó en 2005, aunque el futuro de la fuerza que en los papeles aún integra Juntos por el Cambio es una incógnita.Con este escenario de incertidumbre, el ex mandatario habló con la prensa en la megamuestra y opinó sobre el próximo 19 de marzo, cuando se definan nuevas autoridades.Sostuvo que la intención "es ayudar a ordenar la vuelta del partido, a volver al espíritu, el espíritu con el cual entramos a la política, tratando de incomodar a los partidos resistentes, generando una visión distinta con un foco fundamentalmente en la gente"."Es algo que hemos hecho en los lugares que gobernamos, donde hemos marcado una diferencia, mostrando que nuestra prioridad es que los impuestos de la gente vuelvan a la gente", sostuvo.Sobre los cruces entre la ministra de Seguridad y hasta el momento presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Macri aseguró que trabajan para "volver a estar juntos".No obstante, advirtió que su intención es no "quedar en comentarios puntuales", y recordó que este jueves, apuntó a visitar a la gente del campo, "que merece siempre todo nuestro apoyo".Otras de las cuestiones de las que habló es sobre la convocatoria de Javier Milei a un Pacto de Mayo, mencionó su esperanza de que se apunte a hacer de la Argentina "un país más normal"."Digamos que en los tiempos que me tocó a mí gobernar no tuve esa colaboración, pero espero que todos estemos crecidos, madurados, entendidos, que si seguimos siendo más de lo mismo nos va a ir igual de mal que nos ha ido en los últimos 40 años, así que hay que hacer algo diferente. Espero que todos se pongan de acuerdo en cómo hacer de la Argentina un país normal", expresó. Fuente: (NA)