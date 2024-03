Productores piden ser convocados por Diputados para discutir Reforma Tributaria

“La reforma tributaria es una promesa de los gobiernos nacional y provincial porque tenemos leyes obsoletas que hay que actualizar y adecuarlas a los tiempos”, coincidió ael dirigente agropecuario, Gonzalo Álvarez Maldonado.En el ámbito provincial, Álvarez Maldonado cuestionó que“porque Entre Ríos es una de las provincias ejemplo en el país a través de la ley mapa-suelo que en los 90 estableció 36 zonas agroecológicas que, de acuerdo a la productividad del campo, tenían un valor X y de ello, el promedio de los últimos cinco años, era el valor del Impuesto Inmobiliario que se ocupaba”.“Hay que considerar esa ley marco porque fue un ejemplo para todo el país dado que muchas provincias quisieron adoptar”, fundamentó y cuestionó: “Ahora, muy livianamente, quieren establecer el índice del costo de vida, pero si no hay producción...”.en función de Productos Agropecuarios correspondiente al Índice de Precios al por Mayor (IPM) del Sistema de Índice de Precios Mayoristas (Sipm).El dirigente agropecuariopor el que se perdieron cosechas y animales y por eso la carne no aumentó su precio; porque hubo una sobreoferta de animales para faena, durante tres años; después, en julio, hubo un salto más que tremendo”.y refirió, por caso, la disparidad de las lluvias en distintos puntos de la región centro-norte del país.“El campo, en las épocas de crisis, siempre puso el hombro, sin importar el color político; y lo vamos a poner ahora, peroporque es el sector que sacará al país y la provincia adelante”, reclamó el dirigente agropecuario.Y alertó:porque venimos de un régimen de Emergencia del gobierno anterior, que nos facilitó las posibilidades de pago y trasladó cuotas para este año”.“El productor agropecuario entrerriano es el mejor pagador de impuestos”, sentenció y se preguntó: “Pero qué vamos a pagar si no tenemos producto”.“Hay que buscar un lugar común, la posibilidad de que se pueda pagar porque el Poder Ejecutivo necesita los recursos”, reclamó el dirigente agropecuario al finalizar: “Pondremos el hombro, pero, para que todos pongamos lo que hay que poner en la crisis, que es gracias a los planes sociales porque son una desgracia: es casi imposible conseguir un peón para trabajar”.