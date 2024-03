El expresidente sobre las acusaciones: “no he cometido ningún hecho indebido”

De visita en México, el expresidente Alberto Fernández dio una entrevista a la prensa de ese país y se defendió de las imputaciones por asociación ilícita y defraudación al Estado derivadas del escándalo a los sospechados negociados en la Anses con la contratación de seguros y las millonarias comisiones que se habrían pagado a “brokers amigos”.En diálogo con Milenio, el exjefe de Estado rompió el silencio y dijo que tiene “tranquilidad” de no haber cometido “ningún hecho indebido”.“Son tiempos que hay que pasar y estoy para explicar todo lo que tenga que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”, sostuvo Fernández.

Nueva imputación para Alberto Fernández

Aseguró que las acusaciones en su contra son “la parte miserable de la política”. “Uno puede hacer política sin dañar al otro y sin ensuciar al otro”, se quejó, y enseguida deslizó también una crítica al presidente Javier Milei, recordando lo sucedido esta semana con la falsa acusación de que tomaba champagne Cristal ($1,2 millón) todos los días.“Ayer (el martes) alguien dijo que mientras yo era presidente se almorzaba y se cenaba con champagne Cristal y a la noche tuvo que decir es mentira, y yo agradezco el gesto de desdecirse. Y yo quisiera que todos tuvieran la misma actitud”, resaltó Fernández.El fiscal federal Ramiro González imputó este martes último a Alberto Fernández y otros exfuncionarios por una supuesta maniobra fraudulenta en la contratación de seguros de organismos oficiales que otorgaba con “Créditos Anses” el organismo en cuestión.Según la denuncia, en el otorgamiento de créditos desde la Anses se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones “indebidas”, por lo que fue imputado el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliolo y el exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES Federico Alejandro D´Angelo Campos.La maniobra se ejecutaba cuando se otorgaba un crédito a algún jubilado y pensionado por el cual no se podía recuperar entre otras cosas por fallecimiento, y por el cual se pagó al menos entre marzo del 2022 y octubre del año siguiente la suma de 10 mil millones de pesos. Fuente: (LosAndes)