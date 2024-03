Fregonese: “Hay excesos en el otorgamiento de las licencias docentes”

Sociedad Solo 6 de cada 10 escuelas accedieron a los resultados de las pruebas Aprender

“La docencia es algo creativo y hay mucha pasión en eso, además de vocación, porque cuando uno ve que los estudiantes aprenden, se siente una satisfacción enorme porque implica está haciendo lo correcto”. Así lo entiende la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.La responsable de la cartera de Educación se refirió aa las bajas de contratos en talleres educativos, las adscripciones y suplencias docentes, la continuidad de los planes educativos de la gestión anterior y la paritaria salarial entre Provincia y los gremios docentes.“Tratamos de ordenar porque había más de 1.300 adscripciones docentes que cumplían funciones en otras áreas del Estado y que significaban más de 14 mil millones de pesos; era dinero que se destinaba para otra cosa, pero a las adscripciones las paga el Consejo y después había que poner un suplente”, explicó Fregonese al responder a la pregunta por recortes en Educación.Fregonese dijo comprender los reclamos por la baja de contratos, entre estos, los abocados a los talleres de lectura dependientes del CGE. “Que escriban porque es muy importante fomentar la lectura”, acotó al respecto.Punto aparte, la funcionaria provincial solicitó “racionalidad al momento de pedir las adscripciones”. “No vamos a negar las adscripciones que son necesarias, pero el Consejo tiene tres mil millones de pesos para el mantenimiento anual y se van 14 en adscripciones, mientras había que juntar 200 millones de pesos para alfabetización y no los teníamos”, explicó.“Es necesario ordenar porque, con la crisis que hay a nivel nacional y provincial, necesitamos conseguir recursos para sostener la política educativa dado que el gobernador entiende que la educación es un eje prioritario”, expuso Fregonese.Y aseguró que “hay excesos en el otorgamiento de las licencias docentes”. “Hay que entender que a la escuela la hacemos con el docente que esté bien y con el alumno; el proceso educativo sucede cuando el docente está bien en una escuela y con el niño que pueda aprender”, delineó.De hecho, expuso que “el mapa educativo, lo que se necesita para que el estudiante aprenda, implica un plan que se sostenga a mediano y largo plazo, porque no estamos dando de baja lo que hizo la gestión anterior, sino que estamos fortaleciendo lo hecho”. “Al plan A Leer que comenzó Martín Müller en su gestión lo convertimos en un plan provincial, en el que estamos incluyendo al Nivel Inicial”, anunció al ponderar lo hecho durante la gestión anterior.“No tenemos pruebas de evaluación jurisdiccional, sino que nos guiamos con las pruebas nacionales como lo son las Pruebas Aprender que nos dan que cinco de diez chicos no tiene comprensión lectora en tercer grado, es decir que no entienden lo que leen”, señaló la titular del CGE en una entrevista con“El sistema no tolera más cambios y los chicos cada vez tienen más dificultades para aprender, lo que se visualizó de manera dramática durante la pandemia”, repasó Fregonese y agregó: “Para que el estudiante aprenda, el docente tiene que poder enseñar y para ello necesita formación y herramientas que lo ayuden a resolver los problemas en un aula que cada vez es más compleja porque el nivel de pobreza es de casi el 60%”.Fregonese comentó que hoy encabezó la primera jornada para directores departamentales y supervisores de Primaria, Nivel Inicial y Privada tras el recambio de directores que se produjo el 8 de febrero en las escuelas luego de los concursos provinciales. Asimismo, anticipó que tiene previsto un encuentro con la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki, con quien evaluará, ente otros temas, si el sistema público está preparado para recibir a los alumnos cuyas familias no pueden abonar la cuota de los colegios privados.“El gobernador tiene vocación de diálogo y entendemos que la educación es un proceso de construcción colectiva, con lo cual, cómo no vamos a dialogar con los representantes de los docentes porque para el CGE es tan importante el estudiante como el docente”, evaluó y destacó el vínculo con la vocal gremial del CGE, Susana Cogno.“Fue una muy buena reunión, que siempre es muy cordial por más que estemos de acuerdo o no, pero es parte de la negociación”, cerró.