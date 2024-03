Imágenes "a lo Bukele" en cárcel santafesina: Defensoría Pública evalúa medidas

"Cada vez la van a pasar peor"

El gobierno de la provincia de Santa Fe difundió, el martes,Se trata de una requisa en ely remedan a las formaciones de las cárceles de El Salvador donde el presidenteimpulsó un encarcelamiento masivo como respuesta a la alta criminalidad de ese país. En este caso, las fotos y videos fueron acompañados por la advertencia. Las imágenes no pasaron desapercibidas por la, quien manifestó no estar de acuerdo "en absoluto" con el trato recibido por los reos."Para nosotros es algo muy difícil. No estamos de acuerdo en absoluto, y vamos a tener una reunión para tratar y ver cuáles van a ser nuestras acciones en ese sentido. Hemos pedido un canal de diálogo y enviadorespecto de muchas irregularidades que hemos advertido. Tenemos pendiente la reunión con la secretaria de Asuntos Penitenciarios y el ministro para tratar estos temas", expresó la Defensora Pública de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson."El camino del diálogo tiene que estar siempre, pero continuamos con las acciones judiciales en curso y haremos las que sean necesarias.", manifestó la funcionaria por"Siempre vamos a decir desde nuestro lugar las reglas mínimas para los reclusos y los estándares que deben cumplirse en el servicio penitenciario. Vamos a estar siempre pidiendo y exigiendo que se cumplan, porque esa es nuestra misión:", subrayó la funcionaria.La Defensora Pública pidióya que "hay un tratamiento de años a nivel internacional y no podemos permitir que en nuestra provincia no se cumpla".Según publicafamiliares de detenidos en la cárcel de Piñero protestaron este martes en el edificio de Santa Fe al 1800, en Rosario, donde denunciaron el agravamiento las condiciones de detención de los presos en ese penal y en otros de la provincia, en medio de un fuerte operativo policial.Un grupo de familiares de presos fue a protestar en la puerta de la sede de la Gobernación de Rosario. “No tienen visitas y. Somos todos humanos”, se quejó una de las manifestantes.Esto ocurrió luego de que el sábado el gobierno provincial anunciara el, luego de que el sábado pasado a la mañana delincuentes balearan a dos micros del Servicio Penitenciario en barrio Rucci. Allí, un efectivo fue rozado en la nuca por un disparo de arma de fuego realizado desde un auto y dos resultaron con heridas leves. Según fuentes oficiales, los atacantes dejaron un cartel donde atribuían el atentado a un pedido de presos de alto perfil.Tras la manifestación de este martes en Gobernación, el gobierno provincial respondió con un texto en el que advierten sobre. Las imágenes que acompañan la publicación muestran a presos esposados con el torso desnudo, sentados, con la cabeza reclinada hacia adelante., sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor", escribió el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.