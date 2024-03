Se retomó la discusión de la reglamentación de la Ley de Enfermería

La Comisión Asesora de la Ley de Enfermería retomó las reuniones el miércoles pasado. En ese marco, el Ministerio de Salud solicitó formalmente al Sindicato que designe sus representantes para ese cuerpo. Pero incluyó un requisito que no está contemplado en la Ley: que los designados "sean enfermeros con título de grado (licenciados o superior y sólida experiencia laboral en el ámbito público de salud)".



"Este no es un criterio establecido en la Ley 10.930", cuestionó Domínguez y alertó: "Esto muy grave, porque si no pueden reconocer siquiera los términos generales para la conformación de la Comisión Asesora, nos preocupa el efectivo respeto del articulado de la Ley Nº 10.930 en todos sus aspectos".



Tras aclarar que este reclamo "se relaciona con que es un hecho fuera de la normativa, no con la falta de profesionales en UPCN que cumplan con ese perfil y condiciones", la Secretaria Adjunta añadió que "también molesta que se discrimine a los enfermeros en general, porque la ley no se hace solamente con quienes tienen título de grado, sino que se logra a través del debate y el consenso con todos los enfermeros".



Situación con las funciones jerárquicas



"El Gobierno decide tener una Dirección de Enfermería, pero tiene que decidir también qué va a hacer con los enfermeros que están en la trinchera y son los que realmente sostienen el sistema de salud", cuestionó la dirigente gremial y remarcó que "el Plan Entrerriano de Salud sin los enfermeros no es posible".



Sostuvo que "la Comisión Asesora debe asumir el compromiso de dar prioridad a algunos aspectos que la Ley, en su discusión profunda, tiene contemplado". En ese sentido acotó: "Tenemos la Ley pero no reivindica a los enfermeros gestores, quienes no sólo cobran en forma atrasada sino que además el adicional es bajo".



Respecto a los temas que UPCN quiere discutir en la Comisión Asesora, Domínguez se refirió en primer lugar a la demora en el pago de las Jefaturas. Este punto ya fue planteado la semana pasada en la primera reunión del año de la Comisión, pero se volverá a plantear en el próximo encuentro, el 12 de marzo. "Nos preocupa la situación de quienes cubren funciones, tienen responsabilidad, gestionan en los hospitales y tienen a su cargo toda la organización del sector Enfermería, pero no se les paga la función", expuso al respecto la Secretaria Adjunta. Precisó que esto sucede "tanto con los interinos como con los concursados o los que tienen resoluciones que habilitan esos cargos".



Señaló que estos trabajadores " al aceptar la Jefatura, renunciaron al adicional por horario atípico; pero ahora no les pagan la función jerárquica". De este modo, "no sólo que pierden salarialmente sino que, a la vez, se desalientan los concursos y se desvirtúa la Ley de Enfermería", criticó.



"Esto es algo que se puede corregir", subrayó e instó a la Dirección de Enfermería "a que realice un relevamiento y de prioridad a esta situación, porque si no se soluciona este tema, los enfermeros se desalientan y desmotivan".



"Supuestamente la Jefatura está presupuestada, lo que hay que hacer es cumplir. Lo que pasa es que tienen deudas desde hace años que tienen que asumir de una vez, porque no puede ser que el trabajador sea quien pague las consecuencias de la mala administración", resaltó la dirigente gremial.



Otros puntos



La Secretaria Adjunta comentó que también "se está trabajando en la normativa de planificación que reemplaza a la Resolución 2205" y anticipó que "hay que discutir el artículo 12° referida a las funciones, porque hay nuevas". Entre ellas mencionó "la de Subjefe de Departamento de hospital nivel III B y las de Atención Primaria, que se tienen que incorporar al nivel central que, al estar fuera de la orgánica, no se van a concursar ni se van a cubrir nunca. Eso hay que revertirlo", expresó.



Respecto a las guardias pasivas y a la prolongación de jornada, comentó que se están haciendo los relevamientos correspondientes, con el objetivo de que esos dos aspectos de la ley se implementen. "Queremos que el abordaje de estos dos temas sea prioridad en el marco de la Comisión Asesora", aseveró.