El Gobierno ratificó que el Fonid "no existe más" y que auditarán obras públicas

, dijo el funcionario en referencia a los $300.000 millones que envió Nación hasta el año pasado del Fonid para el pago de los salarios a los maestros. Si bien el mensaje no sorprendió, le sumó más presión a los fiscos provinciales más comprometidos y al Ministerio de Educación, en medio de la huelga que paraliza las clases en muchos distritos.En la reunión en el noveno piso, que se extendió desde las 14 a las 16, Guberman trazó un panorama de fuertes restricciones, en línea con el programa que acordó el ministro de Economía con el Fondo Monetario. Esto es la búsqueda del equilibrio fiscal a través del recorte de transferencias a las provincias, la obra pública y los subsidios al transporte y la energía.Según un informe del IARAF, las provincias recibieron en febrero $18.250 millones de fondos pagados por transferencias no automáticas, lo que implica una caída real del 88% interanual. De esa manera, dejaron de percibir casi 9 de cada 10 pesos que Nación les enviaba en forma discrecional y 12 provincias habrían recibido $18 millones o menos durante todo el mes. Un vuelto.También prometió que se avanzará con el financiamiento de organismos multilaterales que ya está aprobado y que los subsidios serán a la demanda, por lo cual los gobernadores tendrán que definir si suben subsidios o tarifas.Guberman recibió a los ministros provinciales en una semana en la que Caputo pasó a controlar por decreto buena parte de los 29 fondos fiduciarios, dentro del cual el del transporte representa el 40% de los casi $ 2 billones de recursos destinados a los fideicomisos. "Lo que no está por ley no seguirá", les dijo el exfuncionario del Ministerio de Interior bajo la gestión de Rogelio Frigerio.Otro de los puntos que asomó en la reunión fue el freno de fondos para financiar el déficit a las 13 las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. El funcionario les dijo que los pagos se liberarán una vez que se realice una auditoría de las cuentas desde el 2018 y pidió tiempo para que la nueva gestión de ANSES se acomode, tras la eyección del cordobés Osvaldo Giordano.La reunión se dio en el marco de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), un órgano de control, fiscalización y asesoramiento e interpretación de las relaciones financieras entre las 23 provincias, CABA y Nación. El encuentro estaba previsto con antelación, pero la convocatoria de Javier Milei a un pacto federal hizo que la conversación virara hacia el recorte de fondos a las provincias.Algunos ministros ven en el llamado un paso atrás del Presidente después de acusar de "traidores" a los gobernadores que bloquearon sus reformas. El Gobierno ofrece como prenda de cambio un alivio fiscal y la suba del impuesto de Ganancias a los trabajadores, pero en las provincias aseguran que esa caja de recaudación ya no ejerce el mismo poder de atracción que en diciembre pasado.Por un lado, el avance de la inflación y las paritarias hace que nuevos trabajadores se incorporen al régimen. Y, por otro, el clima social complica cada vez más la quita de ese beneficio. No obstante, reconocen que Caputo tiene una carta para disciplinar a 12 provincias, que es la retención de recursos de la coparticipación por las deudas con la ANSES, como ocurrió con Chubut.Con todo, lo que generó más tensión fue el intento de renovar las autoridades de la comisión, un órgano que es considerado el "árbitro de la coparticipación" y preside Alejandra Nazareno, ministra de Hacienda de Catamarca. La discusión estalló cuando las provincias de JXC propusieron a uno de los suyos y el peronismo lo bloqueó. "Se mataron", resumió uno de los presentes.