UPCN advirtió sobre "posible persecución gremial"

El Sindicato responsabilizó al Secretario de Justicia de la provincia, Martín Acevedo Miño, por la decisión de cesantear a siete contratados del Registro de la Propiedad, organismo donde la mayor representación de los trabajadores la tiene UPCN.Al respecto,dialogó con Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, expresó: “Hay situaciones que nos parecen preocupantes ya que, en el Registro de la Propiedad, donde la mayoría del personal es afiliada a UPCN, se desvincularon a siete trabajadores que son esenciales para la tarea que presta el servicio. A esto se le suma que, uno de los dirigentes principales de Gualeguaychú, miembro de la comisión directiva, por decisión de IAFAS ha quedado sin sueldo este mes, lo cual configura de alguna manera una situación que no es casual y que podría darse como un hecho de persecución gremial. Lo advertimos para que las autoridades puedan revisar y revertir estas situaciones de inmediato para llegar a una solución”.Con respecto a la situación del dirigente de Gualeguaychú, sostuvo: “Es un activista del Partido Justicialista (PJ) y hace pensar que la decisión tiene carácter político. También el gremio se ve perjudicado en diferentes situaciones, ya sea cuando hay que resolver un problema de los trabajadores o con los representantes gremiales. En el caso del Registro de la Propiedad, la decisión de cortar estos contratos tiene que ver con una definición del titular de la Secretaria de Justicia. El viernes tendremos una asamblea de movilización, en caso de no tener alguna novedad”.Finalmente, aseguró: “También en el Copnaf hay profesionales que quedaron sin trabajo, vemos todos los días contratos que no tienen respuestas, algunos no saben si van a continuar, esto genera incertidumbre en un clima donde el Gobierno nacional ajusta. Esperamos que la provincia no tenga esta misma actitud, que los trabajadores sean cuidados, protegidos y que no lleguemos a instancias de despidos”.