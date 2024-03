Sitradu: “Es un paro de todos los trabajadores de las universidades nacionales”

Política Convocaron a un paro universitario nacional

En el marco de un recorte presupuestario por parte del Gobierno de Javier Milei, el Frente Sindical Universitario anunció un paro nacional para el jueves 14 de marzo. En ese sentido,dialogó con Sofía Cáceres Sforza, secretaria general de Sitradu.“Es un paro que sale, no solo de las federaciones de los docentes, sino también de los no docentes, es decir, todo el conjunto de los trabajadores de las universidades nacionales en el marco de un ajuste brutal que está sufriendo la Universidad, donde el presupuesto está congelado y ya salieron todas las gestiones a denunciar que con este presupuesto llegamos hasta mayo”, manifestó.Con respecto a la convocatoria, sostuvo: “Hubo muchas reuniones con el Gobierno, nuestros representantes fueron a las paritarias y no encontraron respuestas. Cuando decimos que el presupuesto no alcanza, no nos referimos solamente a salarios, sino también a gastos de funcionamiento para pagar los servicios. Luego del fracaso de todas las ‘negociaciones’ es que todas las federaciones y sindicatos que intervenimos en la Universidad estamos llamando a un paro para el 14 de marzo”.Por último, se refirió al paro: “En este momento, las universidades y facultades tienen distintas fechas de inicio de clase, pero vamos a un paro total donde el 13 de marzo tenemos una asamblea abierta en la Facultad de Trabajo Social para definir cómo seguir”.