ATE exigió “un reconocimiento salarial por tareas en defensa de salud pública”

Trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron una asamblea frente al Ministerio de Salud de Entre Ríos para exigir mejores condiciones salariales y la revisión del código 42.En ese sentido,dialogó con Nadia Burgos, representante de ATE, quien manifestó: “Reclamamos un reconocimiento salarial que debemos tener por las tareas que realizamos en defensa de la salud pública. Los trabajadores de salud fuimos la primera línea en la pandemia y lo somos frente a todas las circunstancias que ocurren en la provincia. De manera sistemática, nuestro salario sigue estando muy por debajo de las necesidades reales de los trabajadores y por eso venimos exigiendo un aumento del código 42, que desde el 2007 cobramos $50”.Además, agregó: “Es necesario que se actualice el código 42 para que sea remunerativo y bonificable porque cuando se otorgó, quedó fijo y nunca más se actualizó. En ese marco, hay reclamos específicos al Ministerio de Salud que tienen que ver con nuestros salarios para que dejen de tener tantos códigos no remunerativos y en negro o excepcionales”.“Entendemos que las situaciones de crisis que todos los trabajadores estamos viviendo, se ve más agravada en salud ya que tiene un arrastre de salarios de miseria. Ya tuvimos reunión con los ministros de Salud y Economía, donde anunciaron que iban a atender a nuestros reclamos porque era entendible, pero ya pasó más de un mes y no tenemos respuestas”, apuntó.Con respecto a la medida, sostuvo: “A la asamblea la hacemos desde el Ministerio que somos 1.500 trabajadores y pedimos el reconocimiento de un adicional especial, que tiene que ver con pasar a discutir un blanqueo de las horas extras”.En tanto, otro representante de ATE comentó: “Tenemos que tener un salario digno, las horas extras tendrían que ser una cuestión de que, si los compañeros la quieren hacer o no, pero no tendría que estar incidiendo dentro del salario, porque si llegasen a tener alguna actitud de recorte de esa cantidad de horas, afectará y las situaciones se volverían muy tensas”.En cuanto a la reunión con el ministro de Salud de la provincia, señaló: “Ya hicimos las dos o tres presentaciones, el funcionario dijo en su momento que no las recibió. Esperamos que nos podamos sentar a charlar para sacarnos las diferencias que tenemos entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores”.Por último, se refirió al salario promedio en salud: “Con horas extras y 25 años de servicio, están en $600.000 o $700.000. Si a eso le sumamos alquileres, escuelas, aumento de colectivos e incremento de los productos de la canasta familiar, es imposible”.