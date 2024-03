Fernández desmintió que almorzara y cenara con champagne y Milei se disculpó

El ex presidente Alberto Fernández desmintió al actual mandatario, Javier Milei, quien dijo que la anterior administración "almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días en Olivos".



Poco tiempo después, el propio libertario se encargó de pedir disculpas, ya que reconoció que esa información era falsa.



"Esto es una mentira. Espero que quien lo ha dicho lo desmienta de inmediato", publicó Fernández en este miércoles pasada la medianoche, sobre una nota en la que se replican los dichos del economista.



En el marco de su participación en ExpoAgro 2024, Milei hizo hincapié sobre algunos recortes que hizo desde que llegó al Gobierno: "Hay un libro de Friedman con su esposa que se llama Libres para elegir y en un capítulo habla de las cuatro formas de gastar. Usted puede gastar su dinero en usted o en otros y el dinero de otros en usted o en otros. Cuando gasta el dinero de otros en usted, ahí comen en el restaurante más caro o por ejemplo se gastan un palo verde por mes yendo en helicóptero a todos lados, el que yo no uso. Uno de los tantos ahorros. Podes cortar la calidad en la comida también".

"Porque en la administración anterior, en donde estoy viviendo, se almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días. Si vienen a la Quinta, no los voy a recibir así. Lo único exótico que les puede ofrecer es el keter que tomo en shabat, es un jugo de uva para los que no tomamos alcohol", cerró.



El pedido de disculpas de Milei

Menos de una hora después del mensaje de Alberto Fernández, Milei aclaró que finalmente esa información que dio durante el día era falsa y se disculpó con el ex presidente.



"Me dicen que la información acerca del consumo de champagne en Olivos en la anterior administración era incorrecta. Disculparse cuando uno se equivoca es lo que corresponde", expresó.